Tovaglie per ristoranti: guida completa alla manutenzione per risparmiare e mantenere lo stile

Una tovaglia elegante e funzionale, come quelle disponibili su Tovaglie Bellomo, deve anche essere facile da mantenere e resistente all'usura quotidiana. In questa guida scoprirai come scegliere, trattare e conservare al meglio le tovaglie da ristorante, ottimizzando costi e mantenendo uno stile impeccabile nel tempo.

Perché è fondamentale la manutenzione delle tovaglie

La manutenzione delle tovaglie per ristoranti influisce direttamente sull'immagine del locale, sulla soddisfazione dei clienti e sul controllo dei costi. Una tovaglia trascurata, macchiata o scolorita compromette rapidamente l'impressione generale del locale. Al contrario, tovaglie ben curate trasmettono professionalità, igiene e attenzione ai dettagli, prolungando significativamente la vita del tessuto e riducendo le spese di gestione.

Scegliere le tovaglie giuste: materiali e caratteristiche

Prima di entrare nei dettagli sulla manutenzione, è essenziale selezionare le tovaglie più adatte per il tuo ristorante. I materiali principali sono:

Cotone : elegante e naturale, richiede cure accurate;

: elegante e naturale, richiede cure accurate; Poliestere o misti cotone-poliestere : resistenti e semplici da trattare;

: resistenti e semplici da trattare; Tovaglie antimacchia : pratiche per usi intensivi;

: pratiche per usi intensivi; Lino: ideale per ambienti raffinati, ma delicato nella manutenzione.

È importante scegliere materiali che corrispondano alle esigenze pratiche ed estetiche del proprio locale.

Processo di lavaggio professionale delle tovaglie

La corretta manutenzione delle tovaglie passa attraverso un processo di lavaggio preciso e professionale. Ecco le regole da seguire rigorosamente:

A) Prelavaggio

Utilizzare esclusivamente acqua fredda per eliminare residui grossolani e prevenire il fissaggio delle macchie.

B) Lavaggio

Effettuare lavaggi a temperature comprese tra 60° e 80°C. Temperature inferiori a 60°C riducono notevolmente l'efficacia detergente del detersivo.

C) Risciacquo degradante

La temperatura dei risciacqui deve scendere progressivamente per evitare shock termici che causano il fissaggio di pieghe difficili da eliminare, passando gradualmente da 70/80°C fino a 5/10°C.

D) Uso del cloro

Se necessario, utilizzare candeggina solo nel prelavaggio o nel secondo risciacquo, quando la temperatura dell'acqua è inferiore ai 30°C.

Effettuare almeno quattro risciacqui successivi per eliminare completamente ogni residuo di cloro.

E) Precauzioni importanti

Non usare mai cloro con acqua calda superiore a 30°C poiché potrebbe danneggiare irreparabilmente il tessuto.

F) Tessuti colorati

Per tovaglie colorate usare esclusivamente detersivi specifici privi di sbiancanti ottici, per mantenere brillanti e inalterati i colori.

G) Neutralizzazione del cloro

È fondamentale neutralizzare completamente il cloro residuo nell'ultimo risciacquo utilizzando bisolfito o prodotti simili.

Importantissimo:

La completa neutralizzazione del cloro è imprescindibile. Residui di cloro non neutralizzati al 100%, durante la fase di stiratura (tra 150° e 180°C), danneggiano irrimediabilmente le fibre naturali di cotone o lino, provocando un rapido degrado e compromettendo definitivamente la durata del tessuto.

Stiratura professionale delle tovaglie

La stiratura deve avvenire a temperature tra i 150° e i 180°C, evitando temperature inferiori o superiori a tale range per garantire un risultato perfetto senza danneggiare il tessuto. Una corretta stiratura migliora notevolmente la presentazione delle tovaglie e l'immagine del locale. Assicurati di stirare sempre con cura, evitando pressioni eccessive che potrebbero compromettere le fibre.

Conservazione e buone pratiche per la sostenibilità

Dopo la stiratura, conservare le tovaglie in ambienti asciutti, al riparo dalla luce diretta, per preservarne la qualità nel tempo. È consigliabile adottare abitudini eco-sostenibili, quali l'utilizzo di carichi completi nelle lavatrici, detergenti ecologici e la scelta di tessuti resistenti e duraturi.

Conclusioni

Una corretta manutenzione delle tovaglie per ristoranti è fondamentale per garantire stile, professionalità e risparmio economico. Seguendo attentamente le indicazioni di lavaggio, stiratura e conservazione, potrai mantenere sempre impeccabili le tue tovaglie, offrendo un'esperienza memorabile ai tuoi clienti e prolungando sensibilmente la vita utile dei tuoi tessuti professionali.























