Vadino si dota di un defibrillatore: inaugurato il dispositivo salvavita nel quartiere di Albenga

Questa mattina, 6 gennaio, alle 11, il quartiere di Vadino, nel Comune di Albenga, ha celebrato una piccola ma significativa cerimonia di inaugurazione per l’installazione di un defibrillatore salvavita in via Piave 85.

Un momento importante, reso possibile grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e due imprenditrici locali, come sottolineato dalla consigliera comunale Barbara Vullo, delegata al quartiere di Vadino: “Finalmente anche Vadino ha il suo defibrillatore, un dispositivo che può fare la differenza in caso di emergenze cardiache. Senza Patrizia Rupil e Antonella De Toma, però, tutto questo non sarebbe stato possibile”.

La donazione del defibrillatore è arrivata da Patrizia Rupil, titolare della pasticceria Bertola e presidente del quartiere di Santa Maria, che ha messo a disposizione quanto vinto in occasione del Palio Storico di Albenga. Fondamentale è stato anche il contributo di Antonella De Toma, titolare del supermercato Conad, che ha permesso l’installazione del dispositivo all’esterno dello stabile, in una posizione visibile, sicura e accessibile a tutti.

L’inaugurazione ha visto la partecipazione dell’assessore Mauro Vannucci e del consigliere Emanuele Feroleto, che hanno sottolineato l’importanza del gesto: “Un defibrillatore può salvare vite. Grazie alla collaborazione e alla generosità della comunità, Vadino è ora un quartiere più sicuro”.

Barbara Vullo ha poi aggiunto: “L’idea è nata da me, ma è grazie a Patrizia e Antonella che siamo riusciti a realizzarla. Speriamo non si debba mai utilizzare, ma sapere che c’è è un grande passo avanti per la sicurezza del nostro quartiere”.