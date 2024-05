Giornata della Ristorazione, il 16 maggio una tavola rotonda sull'enogastronomia a Villa Zanelli

Un evento a Villa Zanelli a Savona giovedì 16 maggio a partire dalle 16.00 in occasione della Giornata della Ristorazione, che si svolge a livello nazionale il 18 maggio, con una tavola rotonda dedicata all'enogastronomia locale e alla sensibilizzazione dello spreco alimentare.

"Noi vogliamo presentare ai colleghi questa nuova realtà che è Villa Zanelli. Tenendo presente che al momento è un contenitore 'vuoto' ma è decisamente adatta a contenere questo evento. È un evento che rientra in una serie di altri eventi che andremo ad organizzare quest'anno per i 140 anni di Confcommercio Savona - spiega il presidente della Confcommercio Savona Enrico Schiappapietra - Si svolgerà una chiacchierata tra colleghi e professionisti che coinvolgerà il mondo della produzione e della trasformazione, passando poi all'offerta dei ristoratori. Saranno presenti anche le amministrazioni comunali perchè la loro presenza fa squadra. Dobbiamo rispettare il paradiso di questa provincia e poi presentarlo al meglio".

Il Covid e l'aumento esorbitante del costo delle bollette avevano penalizzato il settore della ristorazione savonese e non solo, che però ha saputo risollevarsi e oggi è tornata ai livelli di fatturato pre-pandemia.

"Il problema più grosso è stato il costo dell'energia, ora incrociando le dita la situazione sembra essere migliorata. Di fatto abbiamo avuto dei picchi improponibili, abbiamo avuto attività con bollette da pagare da 6-7mila euro e ora sembra si stia stabilizzando - continua Schiappapietra - Il nostro mondo ha assorbito il Covid, l'aumento delle bollette e in tutto questo i numeri sono in crescita".

Una giornata dedicata al lavoro dei ristoratori e all’impegno che ogni giorno mettono per accogliere i clienti, esaltando la tradizione, ma con lo sguardo verso rivolto al futuro per ricercare un continuo miglioramento dell’offerta.

Il 18 maggio in tutta Italia si celebra la “Giornata della ristorazione”, un’iniziativa promossa da Fipe-Confcommercio, con il patrocinio di cinque ministeri e la collaborazione di numerosi partner istituzionali e privati.

Confcommercio Savona e Fipe provinciale hanno deciso di giocare d’anticipo, organizzando per giovedì 16 maggio, un grande evento, che si terrà a Villa Zanelli. L’appuntamento è a partire dalle ore 16.

Qui si riuniranno i ristoratori della provincia per discutere del ruolo del settore, delle sfide che lo attendono, ma soprattutto per celebrare insieme un tema di primaria importanza: l’ospitalità.

Alle ore 17 prenderà il via una tavola rotonda, dedicata all’enogastronomia locale, alla sensibilizzazione dello spreco alimentare.

Tra gli obiettivi della Giornata c’è anche offrire una nuova immagine dei locali, intesi "come vere e proprie “agenzie culturali” del territorio, dove rieducare l’uomo a vivere assieme.

Non a caso il termine “ristorare” deriva dal latino “restaurare” e per Confcommercio Savona e Fipe Confcommercio la “Giornata della ristorazione” rappresenta prima di tutto l’occasione sociale per rifondare il senso di comunità.