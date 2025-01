Area T1 a Varazze, è botta e risposta tra Pierfederici e Cerruti: "Il Sindaco non dà dati e non entra nel merito delle convenzioni a favore dei costruttori"

"Ringrazio il sindaco per la grande attenzione nel replicare prontamente alle mie affermazioni, senza però mai dare dati e senza entrare nel merito delle questioni che ho sollevato riguardo le sue' convenzioni, sempre più a favore del costruttore del retroporto e 'al ribasso' per la città".

E' botta e risposta tra il consigliere di minoranza di "Varazze Domani" Gianantonio Cerruti e il sindaco Luigi Pierfederici sulla modifica della convenzione con il soggetto attuatore della T1 e del Piano Urbanistico Operativo.

Dopo le parole del primo cittadino è nuovamente Cerruti a dire la sua attaccando l'amministrazione.

"Aggiungo inoltre che, se vuole fare 'dietrologia', si è dimenticato (spero perché inizia ad avere la memoria corta sennò sarebbe grave e da irresponsabili), che la Giunta Delfino ha dovuto impiegare quasi tutte le risorse disponibili nel proprio mandato, alle opere di ricostruzione post alluvione 2010, ovvero ben 16,5 milioni di euro. Opere pubbliche fondamentali per le infrastrutture e per la messa in sicurezza idrogeologica, che poi lui è andato ad inaugurare in qualità di assessore ai lavori pubblici e vicesindaco, il mandato successivo" ha proseguito l'esponente del gruppo di opposizione.

"E aggiungo anche che ogni 4 ottobre continua a far finta di nulla, quando invece bisognerebbe istituire una giornata della memoria per quell'evento, che ha distrutto una città, fortunatamente senza vittime, e poi ricostruita grazie ai suoi predecessori. Tuttavia concludo, che se istituisse un 'giorno della memoria', poi non potrebbe più replicare ai giornali con dichiarazioni 'inconsistenti e senza sostanza', tipiche del suo essere (Varazze), come quella di oggi" ha concluso Gianantonio Cerruti.

Nelle modifiche al PUO, come specificato dal vicesindaco e assessore Filippo Piacentini, è stata prevista la dotazione di oltre 300 parcheggi per 10mila metri quadrati e 3000 metri quadrati di aree pubbliche verdi, con la passeggiata che verrà ultimata e servirà per ricucire il tessuto urbano dal centro storico alla nuova porzione varazzina.

Attenzioneanche sull'ex Pino Ferro che lo scorso agosto 2024 era stato riaperto come parcheggio. All'interno della modifica della convenzione è prevista la completa riqualificazione dell'ex campo sportivo. Il perimetro verrà infatti demolito e ci sarà una grande area verde con all'interno un parcheggio. Al centro sorgerà il palazzetto dello sport con la realizzazione che non è a carico del soggetto attuatore ma sono state inserite in convenzione le ipotesi progettuali che dovranno presentare e che verranno scelte dall'amministrazione per poi andare a ricercare un finanziamento.

Nella zona della stazione ferroviaria sarà invece presente un parcheggio a tre piani, verrà riqualificata la piazza e i park razionalizzati. Dal sottopassaggio ferroviario verrà completamente riqualificata via San Rocco con una nuova pavimentazione e verrà allargato il marciapiede dando così un nuovo decoro a Piazza XXIV Maggio ricucendo la parte del borgo di San Nazario con la zona.

Fuori dal perimetro della T1 verrà inoltre avviata la riqualificazione della sala congressi del Palazzetto dello Sport che prevederà la riprogettazione della controsoffittatura, l'adeguamento dell'insonorizzazione, la creazione di servizi igienici, il rinnovo degli impianti di illuminazione, riscaldamento, raffrescamento, miglioramento dei serramenti e della copertura oltre ad un nuovo arredo interno funzionale e moderno.