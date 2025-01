Savona, grazie alla Polizia Locale il barboncino Lillo può tornare a casa dal suo padrone

Si è conclusa con un lieto fine la storia del barboncino Lillo che era scappato e i proprietari cercavano disperatamente.

Il cane era scappato questa mattina da un'abitazione della Villetta, da via De Mari non aveva collare né medaglietta. Era stato poi avvistato in via Pertinace, all'angolo con Corso Italia, ma nessuno era riuscito a prenderlo.