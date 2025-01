5 Idee di Viaggio per il 2025: Scopri le Offerte Imperdibili di Eden Viaggi

Sono tanti, infatti, i "ponti" offerti dall'anno in corso, perfetti per concedersi alcuni giorni di relax senza dimenticare le classiche vacanze pasquali, estive e natalizie.

Perché scegliere la Tanzania

La primavera rappresenta la rinascita. Le giornate che tendono ad allungarsi e i raggi del sole sempre più alti all'orizzonte: e la mente corre veloce a una possibile vacanza. Sono tante le offerte viaggi attivabili nel periodo tra aprile e maggio di cui approfittare per organizzare una vacanza su misura. Tra le destinazioni consigliate per un soggiorno nel corso della stagione primaverile è possibile ricordare Canarie, Capo Verde, Kenya, Madagascar, Repubblica Dominicana, Tanzania e Zanzibar.

La Tanzania ha il suo principale gioiello nel Parco Nazionale del Serengeti, entrato a far parte nel lontano 1981 della lista dei Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO. Quest'area naturale protetta situata nell'Africa orientale, il cui nome è traducibile come "pianura sconfinata", si estende per una superficie di 14.763 km². Nel 2023 si è visto attribuire, per il 5° anno consecutivo, il titolo di migliore parco del territorio africano.

Gli arcipelaghi di Capo Verde e Zanzibar

Capo Verde, arcipelago formato da 10 isole vulcaniche, si trova nell'Oceano Atlantico, ed è scelto ogni anno da tanti turisti per una vacanza in totale relax, con ore e ore da trascorrere tra le sue placide spiagge. Quella di Santa Maria, lunga diversi chilometri, rappresenta una delle principali attrazioni dell'isola di Sal. Conosciute sono anche le saline di Pedra de Lume: a caratterizzarle è il trovarsi all'interno di un cratere vulcanico di origine antichissima. Un'esperienza da provare prima di ritornare a casa? Galleggiare tra le acque ricche di sale, del tutto simili alle acque del Mar Morto. Suggestiva, sempre a Sal, è Olho Azul, una piscina naturale meglio nota come "Blue Eye". La sua origine è legata al lavoro dell'acqua del mare, andata a raccogliersi in una grotta. Acqua che, colpita dai raggi del sole, assume un inedito colore turchese. Altro arcipelago ideale per una vacanza è quello di Zanzibar, posizionato a poca distanza dalle coste della Tanzania. Le spiagge e una natura rigogliosa e incontaminata sono due dei suoi punti di forza. Tra le prime meritano una citazione Kiwengwa, dotata di strutture alberghiere e di tanti villaggi turistici, e caratterizzata da una sabbia bianca purissima in grado di estendersi per circa 5 chilometri. Zanzibar City, capitale e luogo in cui atterrano i voli internazionali, oltre a offrire un buon numero di attrazioni può divenire una meta da cui partire per andare alla scoperta di altre destinazioni.

Dove andare in estate: tra Rodi e le Cicladi

È durante l'estate che si concentrano le partenze turistiche, specialmente quelle degli italiani. Tra Grecia, Maldive e il già citato Madagascar, le opzioni non mancano. Limitandosi a considerare il territorio greco, Rodi è una vera e propria isola incantata che si erge nel cuore del Mar Egeo. I siti archeologici, le spiagge cristalline (come Tsambika, Prasonisi, Kiotari, Gennadi e Kalathos) e le pittoresche stradine offerte dalla città medievale sono solo alcuni dei motivi per approdarvi dall'inizio alla fine dell'estate. Da non perdere sono attrazioni come l'Acropoli di Lindos, il Monte Smith, l'antica città di Kamiros e il Museo di Arte Moderna Greca. L'arcipelago delle isole Cicladi, sempre nel Mar Egeo, ospita 220 isole posizionate a forma di cerchio. Le più richieste? Santorini, Kimolos, Milos, Kimolos, Folegandros, Serifos e Amorgos.

Spesso sono sufficienti pochi giorni di relax per ritrovare le energie perdute a causa dei numerosi impegni quotidiani, lavorativi o famigliari, protratti per mesi. Fortunatamente, oggi una vacanza può essere alla portata di tutti grazie alle numerose offerte concesse dalle agenzie, in molti casi disponibili online. Un buon modo per risparmiare senza dover rinunciare a partire alla volta di destinazioni destinate a rimanere immortalate nei ricordi.