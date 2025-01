La Guilde des Fromagers dà il via all'anno del decennale con l'Assemblea Generale a Firenze, presso l’Institut Français

L'appuntamento avrà inizio alle ore 18 presso il Consolato Generale di Francia a Firenze, situato in Piazza Ognissanti 2. Sarà l'occasione perfetta per presentare i progetti della Guilde per il 2025, l’anno che segna il decimo anniversario dalla fondazione della Guilde Italia e coincide anche con Cheese, l'evento di riferimento del settore lattiero-caseario che si svolgerà a Bra. In questa occasione, la Guilde sta già preparando un'iniziativa che avrà come protagonista il Formaggiaio.

Ogni due anni, la Guilde organizza in Italia il Concorso Nazionale del Miglior Formaggiaio, per selezionare il rappresentante italiano che sfiderà i migliori nel concorso internazionale di Tours, in Francia.

La serata continuerà con un momento conviviale presso la suggestiva Cantinetta Antinori, dando ai partecipanti un'opportunità unica di socializzazione.

Il legame tra la Guilde e il Consolato Francese è ormai consolidato; il Console Generale, Sig. Guillaume Rousson, ha affermato: “Siamo lieti di ospitare l'Assemblea Generale de La Guilde des Fromagers presso l'Institut Français. Questo evento segna l'interesse comune dei nostri due Paesi per i formaggi e i prodotti lattiero-caseari, oltre alla curiosità reciproca per le rispettive produzioni. La Guilde gioca un ruolo fondamentale in questo scambio virtuoso”.

Presidente della Guilde Italia, Armando Brusato con il Console Generale, Sig. Guillaume Rousson

Anche il Presidente della Guilde, Armando Brusato, ha espresso grande entusiasmo per questa collaborazione, evidenziando come Firenze sia la scelta perfetta per inaugurare l’anno della Guilde, non solo per il prestigio della città, ma per l'importanza che riveste nel panorama gastronomico.