In arrivo il 97° Carnevale della Città di Saluzzo

La “Gran Baldoria” è pronta a tornare protagonista nel Marchesato e non solo. Date, programmi e protagonisti del 97° Carnevale Città Saluzzo – 8° Carnevale degli Oratori della Diocesi di Saluzzo – 7° Carnevale delle 2 Province sono stati svelati lunedì 20 gennaio nel corso della conferenza stampa indetta dalla Fondazione Amleto Bertoni nella Sala degli Specchi de “Il Quartiere”, a Saluzzo. Vi hanno preso parte i rappresentanti della Città di Saluzzo, della Fondazione Amleto Bertoni, della Pro Loco di Rivoli, del Comune di Barge e, per la prima volta, del Comune di Nichelino. Il primo grande appuntamento sarà domenica 2 febbraio alle 10 presso il palazzo comunale di Saluzzo (via Macallè). Vi si svolgerà, infatti, la presentazione ufficiale, con annessa consegna delle chiavi della città, della nuova Castellana, accompagnata dall’immancabile Ciaferlin, dalle Damigelle e dai Ciaferlinot. Sempre domenica 2 febbraio, a seguire, si scenderà in piazza e per le strade per presentare le Maschere e brindare con loro. Confermatissima e persino rinnovata anche quest’anno la liason col 71° Carnevale della Città di Rivoli, dove, sabato 1 febbraio, dalle 15, è in programma l’investitura del Conte Verde e della Contessa. Per maggiori informazioni sugli appuntamenti scrivere a info@fondazionebertoni.it .

“Il 2024 – dicono dalla Fab – è stato l’anno della consacrazione della “grande” sfilata, riconosciuta “storica” dal Ministero della Cultura, e da esso sostenuta in misura ancora più importante. Soprattutto, è stato l’ultimo anno con la guida del Segretario Romano Boglio – grande artefice del Carnevale saluzzese – e di persone che per anni si sono impegnate per questo risultato. Oggi prende il testimone un nuovo CDA che da subito si è messo in moto e ha lavorato per far arrivare allegria e spensieratezza alla comunità. Con una parata di 10 carri e una grandissima festa di piazza, siamo sicuri che ripartirà esattamente da dove eravamo giunti l’anno precedente e, ancora una volta, proveremo a fare un passo in avanti per migliorare sempre la proposta. Con i carri, con i bambini, con le bellissime maschere coloriamo le nostre giornate. Che Carnevale sia!”.

Le novità che ha raccontato questa conferenza stampa sono principalmente tre. L’anno nuovo porta infatti con sé due nuove maschere, la Castellana e il Ciaferlin (dopo ben 7 anni di collaborazione con Aurelio Seimandi, cui va un grandissimo grazie da parte della Fondazione Amleto Bertoni) e una nuova e importante collaborazione. Arriva, infatti, Beppe Roatta ad impersonare la Maschera Saluzzese, accompagnato dai Ciaferlinot Ezio Rosso e Sebastiano Testa.

Entra poi a far parte del circuito del Carnevale delle 2 Province anche la Città di Nichelino con la sua sfilata. Il circuito immaginato dalle Città di Rivoli e Saluzzo nel 2018, quest’anno andrà sicuramente ad ingrandirsi, ribadendo la bontà di un’idea nata nella consapevolezza che, insieme, si possono raggiungere importanti risultati.

Nichelino, Piobesi T.se, Pinerolo, Luserna San Giovanni, Racconigi, Centallo/Fossano, Villafalletto, Scalenghe: sono questi i paesi che prepareranno gli 8 carri che le giurie del grande Carnevale dovranno valutare nella grande sfilata saluzzese, mentre Verzuolo e Saluzzo (Oratorio don Bosco) confermano il loro impegno con i carri dell’oratorio ad aprire la sfilata cittadina.

“Ripartiamo con rinnovata fiducia, maturata dall’aver consolidato la nostra presenza nel panorama italiano in qualità di “Carnevale Storico” – Ministero della Cultura – con una sfilata sempre più importante e partecipata. Ripartiamo anche da un risultato che ci dà lo slancio: otto grandi carri in cartapesta, Odb di Saluzzo e il Carrinfrutta dell’Oratorio di Verzuolo (che mantiene la tradizione di un territorio a forte vocazione frutticola), perché tradizione e innovazione devono continuare ad incontrarsi e dialogare”.

La festa entrerà nel vivo domenica 2 febbraio quando sarà presentata la nuova Castellana dal balcone del Palazzo Comunale di Saluzzo, per poi scendere nelle vie cittadine con le maschere. Successivamente, domenica 9 febbraio il Mercantico sarà lo spazio dove poter visitare la Mostra degli Abiti delle Castellane, una tradizione che ormai si consolida. Domenica 16 febbraio, prima grande sfilata a Nichelino, per il 9° Carnevale della Città di Nichelino.

Sabato 22 febbraio via alla festa: polenta e Gran Ballo serale al Pala CRS con la musica dell’Orchestra Aurelio Seimandi. A seguire, domenica 23 febbraio, è in programma l’8° Carnevale degli Oratori e, in contemporanea a Rivoli, si terrà la sfilata del 71° Carnevale. Sabato 1 marzo a Saluzzo si terrà l’immancabile colazione di Ciaferlin, e in serata andrà in scena la sfilata notturna del 10° Carnevale della Città di Barge. Il giorno dopo, domenica 2 marzo, sarà finalmente tempo della grande sfilata del 97° Carnevale Città Saluzzo. Ma non finisce qui!

Si conclude lunedì 3 marzo con il “Ballo dei bambini” e il “grande veglione dedicato ai giovani” al Pala CRS di Saluzzo (via Don Giacomo Soleri 16) con le maschere degli Amis del Carlevè.

“Anche quest’anno, non vediamo l’ora – concludono da Fab – di vivere la grande baldoria che ogni anno il nostro Carnevale ci regala. Un grazie quindi alle maschere, ai carristi, ai tanti volontari e a tutti coloro che vivranno insieme a noi questi giorni di festa carnevalesca”.