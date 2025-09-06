Incendio boschivo ad Alassio: intervento dei vigili del fuoco e volontari Aib

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 23.20: L'incendio è sotto controllo. Sono ora in corso le operazioni di bonifica. La squadra Aib del gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile di Alassio presenzierà tutta la notte.

***

Un incendio boschivo è divampato questa sera sulle alture di Alassio, in zona Puerto del Sol. L’allarme è scattato intorno alle 21, quando le prime segnalazioni sono arrivate alla centrale operativa.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Albenga, affiancate dai volontari Aib di Alassio e Laigueglia. In preallerta i volontari Aib di Albenga.

