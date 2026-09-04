Alla SMS Fornaci l'incontro "L’8 settembre 1943 a Savona: l’inizio della Resistenza"

La sera dell’8 settembre 1943 il maresciallo Pietro Badoglio, con un annuncio via radio, rende pubblica la firma dell’armistizio con gli anglo-americani. Il giorno successivo i Savoia e il Governo lasciano precipitosamente Roma, lasciando l’Italia e gli italiani in assenza di chiare indicazioni.

Da quel vuoto nacquero i primi nuclei di opposizione armata e civile, gettando così le basi della Resistenza italiana, che si concluse il 25 aprile 1945.

In occasione dell’83° anniversario di questa data cruciale della storia italiana, Villapiana Antifascista, le sezioni Anpi “G. Lagorio” Fornaci e Anpi Villapiana e la S.M.S. Fornaci, con il patrocinio dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea della Provincia di Savona “Umberto Scardaoni” e della Fondazione Centofiori, organizzano per la giornata del 4 settembre, alle ore 21.00, presso i locali della SMS Fornaci (C.so Vittorio Veneto 73 – Savona), un incontro dal titolo: "L’8 settembre 1943 a Savona: l’inizio della Resistenza".

Interverranno il dottor Giuseppe Milazzo e il dottor Andrea Avalli. Introduce il giornalista Nicola Stella.