Finale, il nuovo Piano Strategico del Turismo alla BIT di Milano: "Un'offerta moderna e sostenibile"

Dopo il successo degli Stati Generali del Turismo, con un Auditorium “Destefanis” gremito per conoscere insieme con stakeholders, operatori locali e amministrazioni del territorio il Piano Strategico per lo Sviluppo del Turismo nel triennio 2025-2027, Finale Ligure si presenterà come destinazione turistica nell'importante vetrina internazionale della Borsa del Turismo (BIT) di Milano, in programma il 9, 10 e 11 febbraio.

vetrina prestigiosa del turismo nazionale e internazionale ci darà l’opportunità di presentarci a un pubblico più ampio come destinazione ideale per un turismo che unisce attività outdoor, benessere, mare e cultura, interpretando i valori di un’offerta moderna e sostenibile”.

In particolare, verranno acquisiti contatti diretti con il pubblico presente in Fiera, per creare un database che metterà la destinazione in comunicazione con i potenziali turisti. Questo strumento, operativo proprio a partire dalla BIT 2025, servirà a facilitare incontri e collaborazioni in eventi futuri, tra cui fiere e workshop. Parallelamente, sarà gestita un’agenda di incontri con tour operator e agenzie di viaggio profilata per mercati e prodotti.