Giulia Dotta e Lorenzo Tellini primi ai Campionati italiani assoluti di Riccione 2025

"Un bellissimo traguardo ottenuto con tanto sacrificio, passione ed amore per questo sport". In questo commento, lasciato da Giulia Dotta, con Lorenzo Tellini neo campioni nazionali assoluti nelle danze latine, riassume che cosa rappresenta per il risultato ottenuto, ma soprattutto cosa significa la danza.

È Giulia Dotta, di Semplicemente Danza, a spiegarlo, dopo l'inizio a 14 anni, con risultati che l'hanno portata prima in giro per il mondo, prima con lo spettacolo (Produzione Broadway) "Burn the Floor", fino a ballare davanti alla Regina Elisabetta o a "Dancing With The Stars" trasmesso in Irlanda, lo show dedicato al ballo che è un format BBC replicato in tutto il globo. Giulia ha anche preso parte al nostro "Ballando con le Stelle" al quale ha partecipato in veste di insegnante nel 2013, condividendo i passi ritmici con Aldo Montano, Fabio Quagliarella e Clemente Russo.