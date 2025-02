"Nuove Rotte per Savona 2027”, grande partecipazione al convegno organizzato a Carcare

Ieri mattina, presso l’aula magna del Liceo S. G. Calasanzio di Carcare, si è svolto il convegno “Nuove Rotte per Savona 2027”, un’importante iniziativa a sostegno della candidatura di Savona a Capitale Italiana della Cultura 2027.

L’evento, fortemente voluto dal sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri, dall’assessore alla Cultura, Beatrice Scarrone, e dall’intera maggioranza, ha visto una straordinaria partecipazione di cittadini, studenti, autorità e ospiti illustri, tra cui Giannino Balbis, Angelo Cagnone, Alberto Gaiero e Marco Russo, che hanno contribuito con i loro interventi.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla dirigente scolastica del Liceo, Maria Morabito, alla dirigente dell’Istituto Comprensivo, Raffaella Battiloro, e ad Alfio Minetti, per il loro impegno nell’organizzazione dell’evento.

“La grande partecipazione dimostra quanto Carcare sia parte attiva nel percorso di Savona verso il titolo di Capitale della Cultura 2027” – ha dichiarato il sindaco Mirri, annunciando inoltre la presenza del comune valbormidese alle audizioni con la Commissione ministeriale, in programma a Roma il 26 febbraio alle ore 15:15 nella Sala Spadolini del Collegio Romano.

Il sindaco di Savona, Marco Russo, ha sottolineato l’importanza dell’incontro, che ha visto la partecipazione di tre prestigiosi ex allievi del Liceo Calasanzio e un approfondimento sul progetto di candidatura. “Abbiamo discusso del rilancio della Valbormida, del rapporto tra il territorio e il capoluogo, delle sinergie che ci legano e delle prospettive di sviluppo culturale e sociale della provincia” – ha affermato Russo.

L’evento ha confermato come Savona, Carcare e i comuni della provincia siano uniti in un progetto che punta a rafforzare l’identità e il futuro culturale del territorio. Ora l’attenzione è rivolta al 26 febbraio, data cruciale per l’audizione davanti alla Commissione ministeriale, nella speranza che Savona possa conquistare il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027.