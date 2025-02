Papa, la Regione ecclesiastica ligure: "Preghiamo per la sua salute"

"Tutta la Regione Ecclesiastica Ligure è vicina, in queste ore, con grande affetto a Papa Francesco". È quanto scrive l'Arcivescovo Metropolita di Genova, Monsignor Marco Tasca, in un messaggio firmato da lui stesso a nome dei vescovi della Conferenza Episcopale Ligure, che invita alla vicinanza spirituale verso Bergoglio, dal 14 febbraio ricoverato al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale.

"Ci uniamo alla corale preghiera per la salute del Santo Padre, che sta salendo da ogni parte del mondo, invitando tutte le comunità parrocchiali e gli istituti di vita consacrata della nostra Liguria ad accompagnare il Pontefice con la preghiera in questo delicato momento", aggiunge Monsignor Tasca.

Anche oggi la Sala Stampa della Santa Sede aggiorna sulle condizioni di Francesco: "La notte è trascorsa serena, il Papa si è alzato e ha fatto colazione in poltrona". Si apprende, inoltre, che il Santo Padre prosegue la sua attività lavorativa. Nel bollettino medico diffuso ieri sera si evidenziavano condizioni cliniche "stazionarie", con "un lieve miglioramento, in particolare degli indici infiammatori" degli esami del sangue valutati dallo staff sanitario.