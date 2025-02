Savona, area cani delle Trincee senza acqua da oltre un mese: la protesta dei residenti

Senza acqua potabile da un mese e mezzo e rete rotta. Sale la protesta per la mancanza di manutenzione dell'area cani delle Trincee. I residenti si sono rivolti a Riccardo Benetti, presidente della LEIDAA di Savona e provincia.

"Per l'acqua i residenti si sono rivolti direttamente a Iren – spiega Benetti – e gli è stato detto che deve occuparsene il Comune perché c'è una perdita d'acqua. Allora il Comune ha chiuso l'acqua potabile e i cani sono senza. Come associazione ci siamo impegnati già due anni fa con l'amministrazione e ci era stato promesso che l'area sarebbe stata sistemata. Da allora non è successo niente e, come presidente di Savona e provincia della LEIDAA, mi rattrista molto vedere queste realtà quando con poco si potrebbe mettere tutto in ordine".

Un altro problema denunciato dai residenti e possessori di cani a LEIDAA riguarda la sicurezza: l'area, la sera, non sarebbe presidiata da possessori di cani, ma da altre persone e i padroni degli animali avrebbero paura ad entrarci.