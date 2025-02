Cosa regalargli per San Valentino: ecco qualche proposta originale

Ormai è nota al mondo come festa degli innamorati o delle coppie felici, ma in realtà pochi sanno che il tanto celebrato San Valentino non fu solo un protettore delle coppie, ma un incredibile guaritore dell’antica Roma. Le origini di questa festa sono davvero particolari e forse è il caso di approfondirle proprio su questo link .

Indubbiamente oltre a una vita piena di gesta che sarebbero da conoscere, San Valentino non come santo, ma come festa rappresenta oramai una delle ricorrenze più belle degli innamorati. E nei giorni prima del 14 febbraio le donne, le fidanzate o le mogli iniziano a pensare a cosa regalare al proprio uomo per farlo felice. Ci sono tante possibilità: dal gesto semplice e affettuoso fino alla serata perfetta. Scopriamo un po’ di proposte in questa nostra rassegna.

Regali personalizzati a San Valentino per lui

La tazza personalizzata

Partiamo subito con un pensiero che non tramonta mai e che è sempre gradito: la tazza personalizzata con nome . Una bella scritta in corsivo o nel carattere che più piace con il nome di Lei o di entrambi incisi su uno sfondo che può essere bianco o colorato. Oppure c’è anche la possibilità di stampare sulla tazza la foto preferita o la foto del giorno del matrimonio o di qualche altra ricorrenza speciale.

La borraccia personalizzata

E restiamo nell’ambito del regalo unico per citare anche la borraccia personalizzata. Qui, specie se Lui è uno sportivo doc, più che una foto l’ideale è una frase romantica o poetica o ancora una serie di motivi a tema love.

L’intimo personalizzato o fantasioso

Se si preferisce essere originali e un po’ maliziose, si può puntare su una mutanda o un perizoma a tema amoroso o un qualcosa che contenga un gesto o una battuta che sappia anche un po’ di piccante. Siete a corto di idee? Ecco qui un bel catalogo ricco di spunti e di boxer davvero originali.

Gadget originali per lui o per la coppia

Se si decide per una cosa piccolina, ma graziosa, allora può essere interessante pensare a un portachiavi in argento o altro materiale con una mini foto degli innamorati o una dedica tutta speciale.

Oppure per adeguarsi un po’ ai tempi di oggi, anziché il solito porta foto incorniciato, magari optare per una foto della con il proprio uomo da abbracciati o ripresi in un bacio intenso con inclusa una canzone romantica della playlist preferita di Spotify.

Cena di San Valentino ricette

Se, invece, non si è avvezzi a fare regali, è meglio preparagli una cena squisita, romantica e indimenticabile, ecco che allora è arrivato il momento di mettersi già il grembiule. Prima converrà decorare il soggiorno o la camera da letto a tema love e poi ci si butta ai fornelli e ci si sbizzarrisce seguendo anche i consigli per una cena TOP, tutta condita da amore e passione. Se serve uno spunto, ecco qui numerose ricette da copiare o da cui prendere ispirazione.

Qualunque cosa si scelga o si compri l’importante è che il “pensierino” sia fatto con il cuore e la passione che sempre devono accompagnare le coppie nel loro percorso romantico. Guai a commercializzare banalmente la giornata dell’amore, giusto per scambiarsi dei piccoli regalini.