Sezione Primavera, De Vecchi (Insieme per Carcare): "Una girandola di bugie politiche, riaperture disattese e rimbalzi di responsabilità"

"Sezione Primavera, dove sei finita?" Il consigliere di opposizione del gruppo "Insieme per Carcare", Christian De Vecchi, attacca l'operato dell'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Rodolfo Mirri.

"Trascorsi cinque mesi dal mancato avviamento del servizio, le famiglie interessate hanno ormai trovato soluzioni alternative! Una girandola di bugie politiche, di riaperture annunciate e mai realizzate, di rimbalzi di responsabilità tra comune, Istituto Comprensivo ed enti regionali preposti", tuona De Vecchi.

"Unica certezza: quest'anno scolastico è scivolato via e, cosa che non accadeva da anni, Carcare ha perso una parte della sua tradizionale offerta di servizi scolastici. Nella speranza che gli indirizzi gestionali e decisionali siano più certi, ci auspichiamo che altre componenti del 'sistema scuola' non vadano smarrite", conclude De Vecchi.