Coldiretti Savona: al via gli incontri territoriali con la base associativa, prima tappa ad Albenga

Si è svolto ieri, 25 febbraio, il primo incontro territoriale organizzato da Coldiretti Savona ad Albenga. L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi agricoltori e operatori del settore, ed è stato articolato in tre momenti principali.

La prima parte della serata ha visto gli interventi dei responsabili di settore di Coldiretti, che hanno aggiornato i presenti su una serie di misure fiscali, tecniche e sociali recentemente introdotte o riconfermate, riguardanti il mondo agricolo. Successivamente, è stato il turno del racconto delle attività politico-sindacali in corso, con particolare attenzione al momento di mobilitazione che l’organizzazione sta portando avanti a livello nazionale. La terza parte dell’incontro è stata dedicata all’ascolto delle testimonianze dei partecipanti, che hanno condiviso le loro difficoltà quotidiane e proposto idee e progettualità per affrontare le sfide del settore.

La serata si è conclusa con l’intervento del Presidente di Coldiretti Savona, Marcello Grenna, che ha ribadito l’importanza di questi momenti di confronto diretto con la base, fondamentali per rafforzare l’azione sindacale e politica dell’associazione: "Gli incontri territoriali sono uno strumento imprescindibile per ascoltare le esigenze e le preoccupazioni degli agricoltori. La nostra mobilitazione è in crescita, e dobbiamo continuare a lavorare insieme per dare voce a chi lavora ogni giorno per il bene dell’agricoltura e per difendere il nostro Made in Italy."

Antonio Ciotta, Direttore Coldiretti Savona, commenta: "Questi incontri ci permettono di fare il punto su tematiche cruciali per il nostro settore, come le politiche fiscali e le misure a favore delle aziende agricole. È fondamentale che ogni agricoltore partecipi attivamente a queste mobilitazioni, per fare fronte comune alle sfide che il settore sta vivendo. L’attivismo e la militanza sono la chiave per raggiungere risultati concreti."

“Non è più accettabile”, sottolineano Grenna e Ciotta, “assistere al continuo inganno del "falso Made in Italy", dove prodotti stranieri vengono trasformati in prodotti italiani, con danni per le nostre imprese e il nostro mercato”.

“L’incontro di ieri è stato solo il primo passo di un percorso essenziale per il futuro del nostro settore, per garantire che l’agricoltura italiana continui a rappresentare l’eccellenza del nostro Paese nel mondo”.