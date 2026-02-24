“Avviato lo sblocco dei pagamenti”: dopo la mobilitazione di Codiretti, vertice a Roma in Agea

A seguito della grande mobilitazione di Coldiretti organizzata ieri a Genova, che ha visto centinaia di agricoltori e pescatori scendere in piazza per sollecitare risposte concrete, si è tenuto oggi a Roma un incontro operativo presso AGEA, con la partecipazione del CAA nazionale di Coldiretti. L’incontro ha già prodotto un’accelerazione decisiva verso lo sblocco dei pagamenti attesi dalle imprese agricole liguri.

Nel vertice tra la Regione e AGEA è stato definito un cronoprogramma che prevede, come da loro stessi annunciato, la liquidazione entro breve delle pratiche relative agli investimenti aziendali per circa 20 milioni di euro e una prima tranche del 50% delle misure superficie entro un mese, per un totale complessivo di oltre 26 milioni destinati alle aziende liguri.

“Accogliamo positivamente la grande operatività e disponibilità dimostrata da AGEA e il cronoprogramma annunciato”, sottolineano Gianluca Boeri, presidente Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale. “È un segnale importante che va nella direzione richiesta con forza dalle imprese e ribadita chiaramente durante la grande mobilitazione di Genova di ieri sera. Solo ora, dopo settimane di pressione e una manifestazione che ha portato in piazza centinaia di agricoltori e pescatori, la situazione sta finalmente trovando uno sbocco operativo.”

Coldiretti ribadisce la propria piena disponibilità a collaborare, attraverso la propria struttura territoriale, per supportare ogni passaggio tecnico e amministrativo utile ad accelerare le procedure e prevenire ulteriori rallentamenti.

“Le imprese non possono più permettersi attese indefinite”, proseguono. “Molte hanno già sostenuto investimenti, rispettato graduatorie, superato controlli e assunto impegni economici. Quelle risorse non sono contributi eventuali, ma spettanze maturate. Ora servono tempi certi e il rispetto rigoroso del cronoprogramma annunciato.”

Coldiretti Liguria continuerà a monitorare con attenzione l’andamento delle liquidazioni, verificando che agli impegni assunti seguano atti concreti e che l’intero ammontare delle somme previste venga effettivamente erogato entro le scadenze indicate, compresa la parte restante annunciata entro giugno 2026.

“Oggi registriamo un’apertura importante,” concludono Boeri e Rivarossa. “Il nostro compito, continuerà a essere quello di assicurarci che si trasformi rapidamente in liquidità reale nelle casse delle aziende”.