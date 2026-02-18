Agricoltura, 428mila euro per rafforzare informazione e innovazione

La Regione Liguria rafforza il sistema della conoscenza in agricoltura con l’attivazione dell’intervento SRH04 “Azioni di informazione”, previsto dal Piano Strategico della PAC 2023/2027.
“Abbiamo disposto uno stanziamento di 428.000 euro per finanziare, al 100%, progetti informativi rivolti al settore agricolo ligure, con l’obiettivo di promuovere la diffusione delle opportunità, delle innovazioni e degli strumenti utili alla crescita delle imprese – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana – investendo in un elemento strategico per il futuro del comparto: la conoscenza. Rafforzare la rete delle informazioni significa mettere le nostre imprese nelle condizioni di cogliere maggiori opportunità, migliorare la competitività e affrontare con strumenti adeguati le sfide della sostenibilità e della transizione digitale”.
L’intervento sostiene progetti di durata massima annuale, con un contributo fino a 150.000 euro ciascuno, destinati alla realizzazione di azioni informative a favore delle imprese agricole e dei soggetti gestori del territorio.
Le attività finanziabili comprendono incontri e sportelli informativi dedicati, newsletter periodiche, prodotti informativi e strumenti web realizzati appositamente per il progetto. Particolare attenzione sarà attribuita alla qualità del piano di comunicazione e alle tematiche trattate, con un sistema di selezione basato su graduatoria per garantire il sostegno ai progetti più meritevoli.
Tra le priorità individuate figurano: la conoscenza delle opportunità e delle norme delle politiche agricole di sviluppo rurale dell’Unione europea; la cultura della prevenzione e gestione del rischio; la lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro in agricoltura; le buone prassi e le innovazioni per la transizione verso la sostenibilità ambientale; gli aspetti fitopatologici e sanitari relativi a colture e allevamenti.
“Vogliamo accompagnare il sistema agricolo ligure in un percorso di crescita consapevole – conclude Piana – sostenendo progetti capaci di trasferire competenze concrete, favorire l’aggiornamento professionale e rafforzare la resilienza del nostro comparto agricolo”.
Politica | 18 febbraio 2026, 11:25
Agricoltura, 428mila euro per rafforzare informazione e innovazione
L'assessore Piana: "Investimento in un elemento strategico per il futuro del comparto"
