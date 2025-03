Gianluca Boeri riconfermato per la terza volta consecutiva Vicepresidente del Gruppo Piante e Fiori Ornamentali del Copa-Cogeca

Gianluca Boeri è stato riconfermato per la terza volta consecutiva Vicepresidente del Gruppo Piante e Fiori Ornamentali del Copa-Cogeca, il principale organismo di rappresentanza degli agricoltori e delle cooperative agricole europee. Un incarico di grande rilievo, che rafforza la presenza italiana ai tavoli decisionali dell’UE in un momento storico particolarmente complesso per il settore.

Imprenditore florovivaistico della provincia di Imperia e Presidente di Coldiretti Liguria, Boeri guida un’azienda specializzata nella coltivazione di fiori recisi e fronde verdi, operando su oltre 5 ettari di terreno. Forte della sua esperienza, ha delineato le priorità del suo mandato europeo: sostegno alla competitività del settore, investimenti in innovazione e ricerca, regole comuni per garantire equità di mercato e l’assegnazione di risorse adeguate dalla Politica Agricola Comune (PAC) al settore florovivaistico.

"La conferma di Gianluca Boeri è un riconoscimento del valore e dell’impegno con cui rappresenta il florovivaismo italiano in Europa – sottolinea Bruno Rivarossa, Delegato Confederale Coldiretti. La sua presenza nel Copa-Cogeca garantisce un ruolo centrale per le nostre imprese all’interno delle strategie europee, in un settore che necessita di tutela e regole chiare per contrastare la concorrenza sleale".

Sulla stessa linea Nada Forbici, Presidente di Assofloro e Coordinatrice della Consulta Nazionale Florovivaismo di Coldiretti, che ribadisce: "La difesa del principio di reciprocità è fondamentale per garantire equità di mercato e tutelare la qualità delle nostre produzioni. Con Boeri in Copa-Cogeca, possiamo continuare a far sentire la nostra voce contro le importazioni di piante e fiori coltivati con metodi non ammessi in Europa, che mettono a rischio le nostre aziende e la sicurezza dei consumatori".

Entusiasta della riconferma, Gianluca Boeri commenta: "Sono onorato di poter continuare questo percorso, consapevole delle sfide che ci attendono. Il florovivaismo italiano ha bisogno di un’Europa che lo sostenga e lo valorizzi, e continuerò a lavorare per garantire alle nostre imprese maggiore competitività, innovazione e regole eque".

La conferma di Boeri rappresenta un segnale importante per il florovivaismo italiano e garantisce una voce autorevole nelle politiche europee a difesa delle nostre imprese, della sostenibilità e della qualità del verde Made in Italy.