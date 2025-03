Il 3 marzo si celebra la Giornata Mondiale della Natura Selvatica

Dalle steppe alle barriere coralline, dai deserti alle foreste pluviali, gli animali e le piante selvatiche hanno un valore intrinseco. In quanto parti essenziali dell’intricata rete di vita della Terra, sostengono gli ecosistemi, regolano i processi naturali e supportano la biodiversità.

Per celebrare la straordinaria biodiversità del nostro Pianeta e stimolare la ricerca di soluzioni per la sua salvaguardia, il 3 marzo di ogni anno si festeggia la Giornata mondiale della natura selvatica (World Wildlife Day).

È stata istituita dalle Nazioni Unite nel 2013 e la data scelta coincide con l’adozione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via d’estinzione appartenenti alla fauna e alla flora selvatica (Cites), siglata nella città statunitense di Washington il 3 marzo 1973.

Quando parliamo di natura selvatica ci riferiamo a tutti quegli organismi appartenenti al regno animale e vegetale che vivono nella natura e che sono di incredibile importanza per il nostro ecosistema. Nel corso degli anni la natura selvatica è divenuta sempre più a rischio, anche a causa dell’impatto ambientale dell’uomo sul Pianeta Terra. Secondo la Lista rossa delle specie minacciate dell’Unione internazionale per la conservazione della natura, riportata da Legambiente, infatti, ad oggi sono più di 8.400 gli organismi a rischio di estinzione.

Il tema della giornata internazionale del 2025, “Finanza per la conservazione della fauna selvatica: investire nelle persone e nel pianeta”, esplora come possiamo lavorare insieme per rendere i nostri attuali flussi finanziari, insufficienti, più efficaci e sostenibili per costruire un futuro resiliente sia per le persone che per il pianeta.