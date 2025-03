Oice Liguria, l’ingegner Roberto Vallarino è il nuovo coordinatore regionale

E' l’ingegner Roberto Vallarino, ceo di Itec, il nuovo Coordinatore del gruppo regionale OICE della Liguria. A eleggerlo l’Assemblea degli Associati riunitasi in teleconferenza lo scorso 28 febbraio.

L’elezione di Vallarino come coordinatore delle società di ingegneria e architettura liguri è avvenuta alla presenza del presidente della Consulta Interregionale OICE, ing. Giovanni Kisslinger, e sarà ratificata il 18 marzo dal Consiglio Generale dell’Associazione confindustriale che riunisce le organizzazioni di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica.

Particolare soddisfazione è stata espressa dal coordinatore OICE della Liguria, che ha affermato: "Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento per la fiducia che l’assemblea ha riposto in me, nominandomi Coordinatore per questo secondo triennio. È un onore e un privilegio poter rappresentare la nostra regione all'interno di questa prestigiosa organizzazione. Sono entusiasta di lavorare insieme a tutti voi per proseguire il lavoro già intrapreso e per promuovere la crescita, la creazione di nuove opportunità e il progresso associativo del nostro settore, affrontando tutte le nuove sfide che ci attendono".