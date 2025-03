STOP HPV: A Sanremo il Rotary in prima linea per la prevenzione e la sensibilizzazione sul Papilloma Virus

I club Rotary della provincia di Imperia e di Savona, con il Patrocinio del Ministero della Salute, hanno avviato una campagna di informazione e sensibilizzazione per contrastare il Papilloma Virus, che prevede la diffusione di strumenti informativi da destinare a medici, farmacie, ambulatori, scuole e genitori. Una serie di azioni per sensibilizzare ed informare sul tema, al fine di aumentare le vaccinazioni anti-HPV e prevenire la trasmissione del virus.

All’interno di questo progetto, i sette club del territorio hanno organizzato al Casinò di Sanremo, con il patrocinio dell’ASL 1, dell’ASL 2 e dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Imperia, un Convegno per l’informazione e la sensibilizzazione sul papilloma virus (HPV).

“Il Convegno rientra nel progetto STOP HPV, iniziato dal Rotary nel 2016, in collaborazione con il Ministero della Salute, che ha la finalità di promulgare una comunicazione corretta, basata sulla ricerca scientifica, con l’obiettivo di incrementare la vaccinazione contro il Papilloma Virus che permette di prevenire sia l’infezione da Papilloma, sia le patologie correlate, tra cui i tumori” afferma il Dottor Paolo Meloni, Responsabile Scientifico del Convegno.

L’HPV (Human Papilloma Virus) è un virus molto diffuso, la cui infezione può far sorgere malattie cutanee e delle mucose. Il virus è molto frequente nell’area genitale. Nella maggior parte dei casi l’infezione può causare lesioni o altre manifestazioni non visibili ma passeggere, che permangono per pochi mesi e poi si risolvono spontaneamente senza creare problemi.

Alcune forme di infezione, più rare, hanno invece manifestazioni non visibili e transitorie, ma che, se persistenti e non curate, possono comportare il rischio - in una percentuale comunque ridotta e nell’arco di un lungo periodo di tempo - di sviluppare lesioni maggiormente correlate ai tumori del collo dell’utero. In Italia si stima causi 2300 morti di donne ogni anno.

Non ci sono ancora medicine per curare quest'infezione. Per questo è molto importante identificare precocemente le alterazioni provocate dal virus attraverso l’esecuzione regolare del pap test.

Il Papillomavirus (HPV) è il primo virus capace di causare nella donna un tumore al collo dell’utero, secondo tumore femminile più diffuso dopo il tumore al seno. L’infezione da HPV può causare anche tumori nell’uomo. Per questo motivo la vaccinazione contro il Papilloma virus viene consigliata per entrambi i sesssi.

Al convegno hanno preso parte unn considerevole numero di personale medico e odontoiatrico, oltre ovviamente ai Rotary delle province di Imperia e Savona che hanno contribuito.

In rappresentanza anche del Comune di Sanremo è intervenuto il consigliere Giovanni Mascelli, delegato alla sanità: "Ringrazio tutti i Rotary che hanno partecipato all'iniziativa. Già nella giornata di ieri abbiamo ospitato un evento legato alla prevenzione, che prosegue con quello di oggi, legato nello specifica al Papillomavirus".

A lui ha fatto seguito Michele Orlando, direttore generale Asl 2: "Con Asl 1 portiamo avanti un programma congiunto da alcuni anni. Oltre all' HPV stiamo portando avanti altri progetti, a partire da un potenziamento del sistema di screening senologico, e molto altro in cantiere. Ringrazio Paolo Meloni, Giovanni Cinderello, Francesco Alberti e coloro che hanno contribuito a questa giornata".

Ha preso poi la parola, al termine dei saluti, la dottoressa Barbara Bonino, vicepresidente dell' Ordine dei medici: "Siamo medici ma siamo anche pazienti, lavoriamo sulla prevenzione ogni giorno e dobbiamo sempre ricordarne l'importanza".

Anche il presidente provinciale Claudio Scajola, che causa impegni non ha potuto presenziare, ha voluto mandare un messaggio di saluto: "L'informazione è sempre il primo passo per la prevenzione. I miei complimenti al Rotary Club per aver realizzato questa giornata".