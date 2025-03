Andora Comune "da record" per i pagamenti: fatture pagate dall'ente in una media di 13 giorni

Solo 13 giorni per pagare le fatture ai fornitori. Questa la tempistica da record con cui la Ragioneria del Comune di Andora liquida gli importi per forniture, appalti e servizi: un dato significativo rispetto a una media nazionale che vede la Pubblica Amministrazione assolvere ai propri compiti in materia di pagamenti mediamente tra i 33 giorni (dato complessivo 2023) e i 29 giorni (dato del primo semestre 2024).

Il dato è stato riferito dall’assessore al Bilancio, Patrimonio e Servizi Finanziari, Monica Risso nel corso della presentazione in Consiglio Comunale della pratica che ha portato all’approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e del DUP che delinea gli obiettivi strategici dell’Amministrazione.

“Quello di Andora è un bilancio sano. Paghiamo i fornitori velocemente e non aumentiamo le tasse ai cittadini. E’ un bilancio che gestisce ben 54milioni di euro e non prevede, come da dieci anni a questa parte, alcun aumento dell’aliquote IMU, della tassazione locale e delle tariffe dei servizi per le famiglie come Campo solare, Nido, mensa e trasporto scolastico – ha dichiarato l’assessore Risso – Come sempre, c’è stata una severa revisione del budget che ha tenuto conto dei vincoli imposti dallo Stato, ma ha assicurato fondi per garantire e potenziare tutti i servizi ai cittadini, anche quelli in condizione di fragilità. Assicurati stanziamenti anche per le programmate opere pubbliche. Agli Andoresi non viene applicata l’addizionale comunale Irpef, i parcheggi sono gratuiti e si è deciso di non applicare la tassa di soggiorno. Il comune di Andora ha in cassa più di 15 milioni di euro”.

Accanto ai dati positivi del bilancio, c’è anche il record dei pagamenti verso i fornitori. “Grazie alla migliore organizzazione degli uffici e alla velocità nei pagamenti, il comune di Andora non ha dovuto vincolare somme al Fondo garanzia debiti commerciali, non riducendo così la liquidità a disposizione per gli obiettivi di Bilancio – ha aggiunto l’assessore Risso – Oltre a evidenziare l’efficienza dei dipendenti comunali, dimostrata anche dai tempi di pagamento, vorrei ringraziare il Settore dei Servizi Finanziari, la dottoressa Antonella Soldi, la Responsabile Tiziana Semperboni e i suoi collaboratori, per il prezioso lavoro svolto nella raccolta e elaborazione dei dati che ha permesso di approvare il bilancio entro i termini di legge, assicurando fondi alle progettualità previste dal DUP. Il nostro impegno è quello di sostituire tutto il personale che sarà collocato a riposo nel prossimo triennio in modo da dare agli uffici le dotazioni idonee nei rispetto dei limiti spesa imposti”.

L’assessore Risso ha quindi posto evidenza anche sull’ingente ammontare che Andora paga allo Stato come Fondo di solidarietà comunale, Spending review e contributo alla Finanza pubblica: ben 5milioni493mila492 euro che vengono prelevati direttamente dalle casse comunali.