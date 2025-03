DVB Grace Capital aggiorna la propria strategia 2025–2030

DVB Grace Capital, società svizzera di investimento autorizzata SVIG-SRO e parte del gruppo DVB Asset Management SA, guidata da Eva Baldassin, ha annunciato un importante aggiornamento della propria strategia globale per il periodo 2025–2030, con l’introduzione formale della sostenibilità tra gli assi portanti delle proprie linee di sviluppo. Con sede a Lugano, DVB Grace Capital si contraddistingue nel panorama europeo per la capacità di individuare opportunità ad alto potenziale nel settore del Private Equity, focalizzandosi su aziende in fase pre-IPO o con una chiara visione di exit entro 3–5 anni.

L’inclusione strutturale dei criteri ESG (Environmental, Social and Governance) nel processo decisionale rappresenta una naturale evoluzione del modello DVB, da sempre orientato verso investimenti consapevoli e ad alto impatto. La sostenibilità non viene intesa solo come obbligo etico o posizionamento reputazionale, ma come leva concreta per generare valore, ridurre il rischio e contribuire alla crescita sana e duratura delle società target.

“Pensare e agire in modo sostenibile sono principi fondamentali nella realizzazione della nostra visione e strategia”, afferma Eva Baldassin, CEO del gruppo e ideatrice della nuova roadmap di sviluppo. “Con questo impegno, DVB Grace Capital ha adottato chiare linee guida sui temi economici, ecologici e sociali, contribuendo attivamente a migliorare la qualità degli investimenti nelle società target”.

L’adozione dei Principles for Responsible Investment (PRI) promossi dalle Nazioni Unite segna un passaggio determinante per DVB Grace Capital, che si impegna a rendere la propria adesione ai PRI non solo formale, ma anche attiva e misurabile. La società ha avviato un programma di formazione interna con l’implementazione di strumenti valutativi in grado di integrare pienamente i criteri ESG nelle fasi di scouting, due diligence e monitoraggio delle partecipazioni.

La scelta di un orizzonte 2025–2030 riflette la volontà di agire con visione strategica, preparando oggi le condizioni per accompagnare e valorizzare i modelli di business emergenti nei prossimi anni. Le aree di intervento privilegiate restano quelle in cui tecnologia, impatto sociale e transizione ecologica si incontrano, come l’energy tech, il medtech, le soluzioni per l’economia circolare e le infrastrutture digitali.

DVB Grace Capital intende così consolidare un portafoglio costruito su basi solide, in cui il ritorno per gli investitori si accompagna a un contributo tangibile per la società. In questo senso, la sostenibilità diventa una componente strutturale di ogni analisi finanziaria, non un’aggiunta accessoria.

“La sostenibilità è una responsabilità concreta e quotidiana che si riflette in ogni nostra scelta operativa”, aggiunge Baldassin. “Abbiamo affinato strumenti e procedure per valutare non solo le performance economiche attese, ma anche l’impatto delle aziende in portafoglio su ambiente, comunità e governance. Investire in modo consapevole significa costruire valore reale, oggi e domani.”

L’approccio integrato promosso da DVB Grace Capital si basa su una valutazione olistica del rischio, che tiene conto delle vulnerabilità ambientali e reputazionali, oltre che delle dinamiche macroeconomiche. La società ritiene che l’integrazione dei fattori ESG rappresenti una forma evoluta di risk management e un vantaggio competitivo per le imprese in grado di dimostrare resilienza, adattabilità e visione di lungo termine.

Non a caso, negli ultimi mesi il team di analisi ha rafforzato la collaborazione con partner tecnologici, legali e scientifici per affinare i modelli predittivi e valutativi, estendendo la capacità di impatto positivo dell’intero ecosistema DVB. L’obiettivo non è solo individuare le aziende più promettenti, ma contribuire attivamente alla loro trasformazione, sostenendole con capitale, know-how e rete di relazioni.

L’impegno verso i PRI ha inoltre l’ulteriore obiettivo di arrivare alla pubblicazione di un bilancio di sostenibilità e dall’adozione di una policy di trasparenza nei confronti degli investitori e degli stakeholder. La società intende rendicontare i risultati ottenuti attraverso metriche chiare e confrontabili, rafforzando così il legame fiduciario con la propria base clienti.

“Siamo convinti che la trasparenza e l’integrità siano elementi imprescindibili per costruire fiducia e garantire performance solide nel tempo”, conclude Baldassin. “Il nostro obiettivo è generare valore con coerenza, in un’ottica di lungo periodo e con piena consapevolezza della nostra responsabilità nei confronti delle generazioni future”.

Con questo ulteriore passo, DVB Grace Capital consolida la propria posizione come attore di riferimento nel panorama del Private Equity europeo, confermando la capacità di coniugare visione strategica, innovazione e attenzione ai grandi temi del nostro tempo.

https://dvbgroup.ch/