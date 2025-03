Albenga potenzia il servizio del Maggiordomo di Quartiere: 30 ore in più per il sostegno alla comunità

30 ore di servizio in più per il Maggiordomo di Quartiere, attivo dal novembre 2023 e finanziato con il Fondo Sociale Europeo dalla Regione Liguria. Grazie all’inserimento di nuovo personale, è stato possibile incrementarne l’operatività.

Il progetto è gestito a livello regionale in collaborazione con una rete di Enti del Terzo Settore e offre un sostegno gratuito ai cittadini, in particolare agli anziani, per semplificare la gestione delle incombenze quotidiane.

I servizi offerti dal Maggiordomo di Quartiere includono un ampio ventaglio di attività:

Ritiro di ricette mediche e medicinali.

Spesa e disbrigo di pratiche amministrative, inclusi pagamenti di bollettini.

Supporto per piccole manutenzioni non specializzate.

Informazioni sulla vita di quartiere e sui servizi disponibili in città

Aiuto nella vita quotidiana

Aiuto nel disbrigo pratiche amministrative

Informazioni e consigli nella ricerca di badanti e babysitter

Grazie all’impegno dei suoi operatori, il servizio ha già supportato centinaia di persone, guadagnandosi l’apprezzamento della cittadinanza.

"La nascita dello sportello del Maggiordomo di Quartiere nel Comune di Albenga è stato frutto della collaborazione con il Comune di Albenga, il quale si è fatto promotore del nostro progetto e "Albenga Salute", che ha messo a disposizione gli spazi per ospitare il nostro sportello, in un contesto ideale per la promozione del servizio, al tempo stesso efficace per la nascita di una collaborazione che crea integrazione tra servizi ad impronta sociale e servizi sanitari - afferma Andrea Core supervisore dello sportello -. Pertanto, ringraziamo il Comune di Albenga e Albenga Salute per la collaborazione e l'ospitalità, rinnovando il nostro impegno ed entusiasmo per fornire ai cittadini un servizio gratuito ed improntato all'accoglienza ed all'ascolto".

"Da sindaco e da medico, il mio contatto con i cittadini è quotidiano e i riscontri sul servizio sono sempre molto positivi - afferma il sindaco Riccardo Tomatis a seguito dell’incontro con i responsabili del progetto, avvenuto mercoledì 26 marzo -. In quest’anno e mezzo, il progetto è cresciuto, diventando un supporto fondamentale non solo per gli anziani, ma anche per chi attraversa momenti di difficoltà a causa di malattie o infortuni. Questo sportello è ormai un punto di riferimento irrinunciabile e auspichiamo che possa essere rinnovato anche dopo la scadenza prevista per agosto 2025. Ringrazio la Cooperativa Anteo e il CEIS (Centro Solidarietà Genova Onlus) per il loro lavoro, realizzato in stretta collaborazione con le assistenti sociali del Comune".

Il Maggiordomo di Quartiere ha sede in Via Camillo Benso Conte di Cavour 8 ed è operativo nei seguenti orari:

Lunedì-Venerdì : 8:00-14:00

Telefono: 328 4929240

Email: albenga@maggiordomodiquartiere.it

Il servizio è completamente gratuito.

Con il potenziamento delle ore di attività e l’impegno costante del personale, il Maggiordomo di Quartiere si conferma un elemento fondamentale per il sostegno e il benessere della comunità albenganese.