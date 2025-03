Savona, lotta allo spaccio: arrestato dalla squadra mobile un pregiudicato e senza fissa dimora

Sessantenne pregiudicato e senza fissa dimora arrestato a Savona con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È successo ieri, grazie ai poliziotti della squadra mobile di Savona che hanno operato con l’ausilio di una unità cinofila antidroga della polizia locale di Loano.

L’operazione, condotta a seguito di indagini mirate, ha portato al rinvenimento di una significativa quantità di cocaina.

L’uomo, con un passato di reati legati al traffico di stupefacenti, è stato arrestato nei pressi di un bar di corso Tardy e Benech, dopo essere stato trovato in possesso di diverse dosi di sostanza stupefacente, occultate nella tasca del suo giubbotto, oltre a due telefoni cellulari.

Le perquisizioni estese anche all’interno della sua attuale dimora, hanno portato al rinvenimento di materiale utile per il confezionamento delle sostanze, oltre ad una somma di denaro di circa mille euro, riconducibile presumibilmente all’attività illecita.

Dopo le formalità di rito l’uomo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto e ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Durante la stessa operazione, i poliziotti hanno anche deferito in stato di libertà una donna, con precedenti in materia di droga, trovata in possesso di 45 grammi di hashish.