Marco Ghini in concerto a Borghetto S. Spirito: musica e solidarietà con “Mi faccio di vita”

Dopo il successo della presentazione ad Alassio, Marco Ghini torna sul palco con il suo nuovo album Mi faccio di vita. L’appuntamento è oggi, 30 marzo, alle 17:30 al Salone delle Feste di Borghetto Santo Spirito (via Viglieri 3).

Lo spettacolo, tra musica, ironia, soprattutto autoironia, sostiene la Bastapoco Odv di Albenga, con il ricavato destinato alle sue attività di assistenza ai malati. “Sono felice di portare questo progetto anche a Borghetto”, afferma Ghini. La Bastapoco Odv sarà presente con un banchetto per la vendita dei vinili. Il ricavato sarà devoluto all’associazione.

L’album, disponibile su vinile anche da Musicology ad Albenga e in streaming su Spotify, YouTube e Apple Music, è composto da undici tracce tra Blues, Funky e Jazz e vede la collaborazione di grandi musicisti come Claudio Zitti, noto per le sue esperienze con Laura Pausini, Luca Barbarossa e Fiorella Mannoia. Gli arrangiamenti sono curati dal tastierista Max Maloberti, mentre tre brani nati anni fa con Rossano Giallombardo sono stati rivisitati per l’occasione.

“Nei miei testi si incontrano persone e storie della mia vita, tra amicizia, amore e riflessioni, sempre con ironia. C’è bisogno di leggerezza per stare bene”, spiega Ghini. Il titolo dell’album prende ispirazione dalla ballata Mi faccio di vita, che gioca sulle parole: “Mi faccio di vita … la mia droga preferita”.

“Marco Ghini, la sua band e la Bastapoco sono sempre i benvenuti a Borghetto – afferma il sindaco Giancarlo Canepa -. Ci saranno molti amici ad aspettarli per applaudirli in questa nuova avventura che ho già avuto il piacere di apprezzare nella sua prima uscita ad Alassio. In questi anni sono state molte le iniziative nelle quali mi hanno coinvolto e che per me sono sempre state occasione di crescita, li ringrazio davvero di cuore per tutto quello che fanno”.

L’ingresso è libero. “Per uscire, Bastapoco!”, conclude Ghini.