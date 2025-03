"Il Maggio dei Libri" a Loano, il 4 aprile lo spettacolo "Stardust" di e con Alessia Canducci

E' “Intelleg(g)o… dunque sono” il tema istituzionale della 14^ edizione de “Il Maggio dei Libri”, la campagna del Centro per il libro e la lettura (Cepell) del Ministero della Cultura che per oltre un mese (dal 23 aprile al 31 maggio) invita a realizzare iniziative di promozione della lettura nei contesti più disparati, per trasformare l'Italia, da nord a sud, in un microcosmo incantato fitte di storie, capace di abbracciare gli amanti della lettura come anche chi non ha l'abitudine di leggere.

Il tema di quest'anno è invito a leggere, perché la lettura permette conoscersi e autodefinirsi e, nel farlo, aiuta a definire gli altri. “Intelleg(g)o dunque sono” è quindi il filone tematico dedicato alla scoperta di sé e al rapporto con il prossimo, alla riflessione e alla condivisione. Uno spazio in cui aprirsi all’intelligenza e educazione creativa, emotiva e affettiva, trovando nella lettura (dai romanzi di formazione alla poesia) l’arma migliore contro ogni discriminazione, ogni stereotipo, ogni riduzionismo, ma anche ogni banalizzazione del “politicamente corretto”. La rassegna, come sempre, sarà composta da tanti eventi con ospiti nazionali, incontri di condivisione, scambio e nuove conoscenze tramite il libro che diventa il “medium” per parlare di argomenti importanti, di sé, della propria comunità.

A “Il Maggio dei Libri” aderisce anche quest'anno “LOA Legge in Ogni Angolo”, il progetto interamente dedicato alla lettura organizzato dall'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, Città che Legge, con il contributo del Cepell e in collaborazione con gli aderenti al Patto per la Lettura. Il progetto è nuovamente collegato al progetto del Comune di Loano “Giovani in biblioteca-Riprendiamoci il futuro”, finanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzato a promuovere la lettura fra i giovani. Il progetto si ispira all'idea di una biblioteca che sia spazio d'aggregazione e incubatore di attività multidisciplinari, capace di attrarre giovani di età diversa e con interessi diversi. Un luogo in cui i giovani si incontrano per studiare, per sperimentare nuovi linguaggi comunicativi, esprimere la propria creatività, coltivare passioni, partecipare a percorsi di cittadinanza attiva attraverso la progettazione partecipata di azioni rivolte alla comunità giovanile. Un luogo in cui i giovani possono trovare strumenti utili per lo sviluppo delle proprie idee e una vivacità culturale capace di nutrire le progettualità. Il progetto è promosso dal Comune di Loano, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale nell'ambito del bando "Giovani in biblioteca", realizzato in partenariato con YEPP Loano YEPP Italia, Cosavuoichetilegga News, Associazione Dopodomani Onlus, Associazione Culturale Marinara Lodanum.

Un primo “assaggio” della manifestazione, che tornerà come sempre a maggio, ci sarà venerdì 4 aprile alle 21 nella sala consiliare di Palazzo Doria con “Stardust / Polvere di stelle”, spettacolo di e con Alessia Canducci sulle musiche eseguite dal vivo da Federico Squassabia (con editing video di Giovanni Vincenti). Lo spettacolo, promosso da Yepp Loano e #cosavuoichetilegga?, è una produzione “Mare di Libri-Festival dei Ragazzi che leggono”.

Lo spettacolo, che nasce da una proposta del festival Mare di Libri, mette in scena l’omonimo libro d’artista “Stardust” pubblicato da Orecchio acerbo nel 2024, scritto ed illustrato da Hannah Arnesen e tradotto da Laura Cangemi. “Stardust” è un libro che respira: fonde domande filosofiche ed esistenziali, conoscenze scientifiche e poesia, e ci immerge in immagini fortemente evocative; ritrae la crisi climatica portando il lettore in un viaggio attraverso il passato, il presente e il futuro della Terra. Attraverso la sinergia di voce, musica ed immagini, lo spettacolo ne traduce il respiro ed i temi così attuali e necessari, ci pone domande filosofiche e scientifiche urgenti; ci porta a ‘sentire’ la connessione con la natura e l’umano, e nutrire speranza. In scena un’attrice, un musicista e un grande schermo in cui vengono proiettate le immagini, accuratamente montate ed animate da Giovanni Vincenti. La voce di Alessia Canducci conduce gli spettatori dentro il libro, per vivere insieme domande, paure e speranze, al ritmo di respiro e colore. Atmosfere, emozioni e contrasti vengono amplificati dalle musiche, composte ed eseguite dal vivo dal pianista Federico Squassabia.

Uno spettacolo per: aprire gli occhi sul cambiamento climatico; capire le ragioni di The Last Generation; ragionare con occhi, cuore e intelligenza; tornare a sentirsi parte di un tutto; scoprire un libro rivoluzionario nelle parole e nelle immagini.

Alessia Canducci è attrice e regista al servizio dei libri di qualità. Di formazione poliedrica, che spazia dalla musica al teatro, passando per una laurea con lode in Lingue e Letterature Straniere. Dal 1996 si dedica al teatro di narrazione e alla lettura ad alta voce, che ama esplorare anche in relazione alla musica, in particolare per bambini e ragazzi. Formatrice accreditata di lettori volontari per il programma nazionale “Nati per leggere”. È autrice e conduttrice di TANA LIBERA LIBRI, un programma TV tutto dedicato ai libri e alle storie (www.tanaliberalibri.it). Realizza spettacoli, letture, laboratori, formazioni in biblioteche e teatri su territorio nazionale. Collabora con festival nazionali ed internazionali; è voce narrante in cortometraggi e audiolibri pubblicati da Babalibri, Carthusia, Bompiani. La sua continua ricerca è mettere gli strumenti tecnici e comunicativi del teatro al servizio dei libri e della lettura, per condividere un altrove insieme a chi ascolta, e far venire voglia di leggere.

Federico Squassabia è insegnante, musicista, compositore e ideatore di laboratori e spettacoli per bambini/ragazzi. Ha suonato in diversi festival e rassegne (Vancouver Jazz Festival, September Calling in Rome Montreux Jazz Artists Foundation, Crossroads, MiTo, Trentino Jazz, Fano Jazz, MartUp, Festival Animateka Lubiana ecc.). I suoi brani sono trasmessi in circuiti web/radiofonici nazionali e internazionali.