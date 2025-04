Varigotti, in autunno riprende la riqualificazione della passeggiata: cantiere da 850mila euro

Prosegue il progetto di riqualificazione della passeggiata a mare di Varigotti, con l’assegnazione avvenuta nelle scorse settimane dei lavori per il secondo lotto di interventi alla ditta “Servizi e Costruzioni Srl” di Andria e, nella mattinata di giovedì 3 aprile, il primo incontro preparatorio tra l'Amministrazione, gli Uffici Tecnici e la ditta incaricata.

I lavori, che saranno realizzati in continuità con quelli già eseguiti nel primo lotto, sono stati aggiudicati con alcune modifiche mirate all'iniziale progetto, tra cui l’eliminazione delle casse sonore e l'addolcimento degli spigoli delle fioriere, oltre a un incremento delle aree verdi e dell’arredo urbano.

L’intervento, dal valore di circa 850mila euro, sarà finanziato attraverso oneri di urbanizzazione ed interesserà il tratto di lungomare che si estende dalla rampa di accesso dei Bagni Nettuno fino all’Hotel Albatross, escludendo le piazzole più esterne lato mare.

"L’intervento mantiene l’impostazione progettuale già definita in passato - spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco - ma con alcune modifiche puntuali definite in un'ultima revisione che migliorano la fruibilità e l’estetica del percorso. Il resto del progetto seguirà la linea tracciata dal primo lotto per garantire coerenza e armonia nell’assetto complessivo della passeggiata".

Per ridurre al minimo i disagi agli esercenti balneari e alla viabilità della zona, l’Amministrazione ha concordato una serie di incontri preparatori in primavera, come quello già citato al quale ne faranno seguito altri. Il cantiere vero e proprio prenderà invece il via dopo l’estate, indicativamente nella seconda metà di settembre.

L’obiettivo dell’Amministrazione è valorizzare ulteriormente il lungomare di Varigotti, migliorando la vivibilità e il decoro urbano di una delle località più suggestive della riviera dov'è inoltre prevista la realizzazione di una serie di altri interventi sempre in quest'ottica di riqualificazione.