A Piana Crixia l'incontro "W l’ignoranza!" Una provocazione? Forse sì, forse no…"

Viviamo in un'epoca in cui le emozioni e le opinioni spesso prevalgono sulla razionalità. La "post-verità" ha trasformato il mondo in un labirinto di informazioni manipolate, complicando la distinzione tra reale e fittizio. Per rispondere a questa sfida, il comitato "Vivi Piana Crixia" organizza un ciclo di incontri con la prof.ssa Rosanna Lavagna.

Il 5 aprile alle ore 17, presso la sede di via G. Chiarlone 60, si terrà l'appuntamento dal titolo sfaccettato: "W l’ignoranza!" Una provocazione? Forse sì, forse no…" Si tratta di un’occasione per riflettere sul significato dell’ignoranza nella società contemporanea: è un problema da combattere, o un aspetto inevitabile della condizione umana? Quali strumenti possiamo usare per contrastarla?

Gli incontri offrono l'opportunità di discutere temi cruciali e sviluppare il pensiero critico. L'obiettivo è creare una comunità di pensatori curiosi e appassionati, in grado di affrontare le sfide del presente con consapevolezza. La partecipazione è a offerta libera. Per informazioni, contattare il numero +39 340 784 8383 o scrivere a vivi@pianacrixia.eu.