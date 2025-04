Bric Surite, "Altare con Noi, Insieme": "L’indifferenza di un’amministrazione comunale di fronte a questioni di tale rilevanza è inaccettabile"

"Un mese fa abbiamo presentato un’interrogazione al Sindaco per sapere cosa sia stato fatto in merito al progetto Bric Surite". Ad affermarlo è il gruppo di opposizione "Altare con Noi, Insieme", che prosegue: "Abbiamo domandato di conoscere il protocollo in ingresso al Comune relativo a questo progetto, in ordine cronologico. È stato inoltre richiesto di indicare i riferimenti della pubblicazione sull’albo pretorio del “Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex DGR n. 7/2024 e art. 17 c. 4bis l.r. n. 29/2017”, relativo all’impianto eolico composto da 6 aerogeneratori denominato “Bric Surite, datato 16 luglio 2024".

"È stato chiesto se il Sindaco, la Giunta o i dipendenti comunali avessero avuto contatti, incontri o scambi di comunicazioni con l’azienda DA1 S.r.l., e di fornire copia della corrispondenza in entrata e in uscita relativa al procedimento. Inoltre, si è domandato di precisare la data in cui il Comune avesse ricevuto formalmente il procedimento di VIA del progetto, e sono stati sollecitati chiarimenti sull’eventuale esistenza di atti di indirizzo da parte della Giunta o del Sindaco rivolti agli uffici, in merito alla possibilità di presentare osservazioni entro i termini previsti dalla legge. Infine, si è richiesta copia delle eventuali osservazioni prodotte e, in caso di assenza, le motivazioni della mancata partecipazione".

"La risposta è stata sconfortante: in 16 mesi non è stato fatto nulla. È stata persino omessa la pubblicazione dell’avviso pubblico relativo al progetto Bric Surite, che avrebbe dovuto informare la cittadinanza. Il Comune non ha presentato osservazioni nei tempi stabiliti. Per ben due volte. Tutto ciò è gravissimo. Ci chiediamo il perché di tanta inazione. Ringraziamo il Comitato Bric Surite per aver portato alla luce questa situazione, permettendo almeno un tentativo di difesa del nostro territorio. Si possono avere opinioni diverse, ma l’indifferenza di un’amministrazione davanti a questioni di questa portata non è accettabile. Cari altaresi, lasciamo a voi ogni riflessione. Noi, da parte nostra, chiederemo spiegazioni", concludono dal gruppo "Altare con Noi, Insieme".