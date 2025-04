M5S Liguria: "Da Genova a Roma per la manifestazione contro il riarmo"

Domani anche da Genova partiranno i pullman organizzati dal M5S Liguria per la manifestazione nazionale a Roma contro il riarmo.

"La risposta alla chiamata è stata immediata e in pochissimi giorni abbiamo esaurito i posti a disposizione. Anche la comunità ligure, quindi, porterà la propria voce in piazza per dire convintamente no allo scellerato piano di riarmo che Meloni & soci intendono imporci senza aver alcun mandato del Parlamento", spiegano i grillini.

"Sappiamo di non essere soli, in questa battaglia, e ogni giorno scopriamo che sono sempre di più i cittadini di tutte le età a dire NO: non a caso questa mattina a Genova hanno manifestato i giovani. In gioco c’è il loro futuro! Giustamente le giovani generazioni sono esasperate: inaccettabile che il Governo da una parte tagli i fondi alla scuola e alla ricerca, e dall’altra spinga per destinare risorse ingenti alle armi. Crediamo che le priorità siano altre e a Roma lo diremo forte e chiaro: più scuola, più sanità, più lavoro", concludono dal M5S.