Giornata Nazionale della Persona con Lesione al Midollo Spinale, al Santa Corona incontri scientifici, testimonianze e confronto

In occasione della Giornata Nazionale della Persona con Lesione al Midollo Spinale, che ricade il 4 aprile, l’Unità Spinale del Santa Corona di Pietra Ligure, centro di riferimento regionale da oltre 25 anni sotto la direzione del dottor Antonino Massone, ha promosso un’iniziativa dal titolo "In movimento per le Unità Spinali".

Durante la giornata si sono svolti incontri scientifici, testimonianze e momenti di confronto, con il coinvolgimento di pazienti, operatori sanitari e istituzioni.

Particolare rilievo ha avuto il collegamento in videoconferenza con Palazzo Chigi, durante il quale un paziente dell’Unità Spinale ha espresso preoccupazione rispetto alle politiche nazionali di finanziamento alle strutture spinali.

A tal proposito, la Direzione strategica di Asl 2 ha ribadito l'impegno a sostenere l’Unità Spinale di Pietra Ligure, confermando l’intenzione dell’Azienda di tutelare questa struttura.

La manifestazione si è conclusa nel pomeriggio con una partita inclusiva di pallamano in carrozzina, che ha visto scendere in campo squadre miste composte da pazienti, medici, tecnici e stakeholder.