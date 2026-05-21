Medici di famiglia, 65 borse di studio per formarne di nuovi: “Così rafforziamo la sanità territoriale”

La Regione Liguria prova a rafforzare la medicina territoriale partendo dalla formazione dei nuovi medici di famiglia. La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, ha approvato il bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 65 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2026-2029.

Il provvedimento mette a disposizione 65 borse di studio per il percorso destinato ai futuri medici di medicina generale, con una copertura finanziaria di circa 900mila euro.

Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione della giunta regionale dedicata all’illustrazione delle principali delibere approvate.

"Abbiamo approvato il bando per il corso triennale di formazione per medici di medicina generale, con uno stanziamento di circa 900mila euro per 65 medici che faranno il corso triennale per la medicina generale, ovvero i medici di famiglia", ha spiegato Bucci.

Per il presidente si tratta di un intervento necessario per rispondere alla carenza di professionisti sul territorio. "È importante, abbiamo bisogno di medici di famiglia. Diamo stanziamenti per le borse di studio ai medici di medicina generale. Il bando è approvato, gli stanziamenti sono approvati, i 65 posti andranno a concorso pubblico e nel giro di un paio di mesi si potrà iniziare con l’attività", ha aggiunto.

La Regione conta di riuscire a coprire tutti i posti previsti dal bando. Bucci ha poi sottolineato un segnale positivo sul fronte delle nuove generazioni di medici: "Si conta di coprirli tutti. I giovani sembra che stiano partecipando. C’è una fascia intermedia che ha avuto una crisi, quella in età media dove siamo più impoveriti, ma i giovani stanno entrando, ed è una cosa positiva".

Il corso di formazione specifica in medicina generale rientra nelle politiche messe in campo dalla Regione per assicurare la presenza di nuovi professionisti sul territorio ligure, in risposta ai bisogni assistenziali della popolazione e alle future esigenze del sistema sanitario regionale.

"Con questo provvedimento confermiamo il nostro impegno per rafforzare la medicina territoriale e garantire ai cittadini un sistema sanitario sempre più vicino ai loro bisogni", dichiarano Bucci e Nicolò. "Investire nella formazione dei nuovi medici di medicina generale significa costruire il futuro della sanità ligure, assicurando professionalità, continuità assistenziale e ricambio generazionale, ma anche dare una risposta concreta alla carenza di medici che interessa tutto il territorio nazionale e regionale".

Secondo il presidente e l’assessore alla Sanità, i nuovi professionisti saranno fondamentali anche nel percorso di potenziamento della sanità di prossimità: "Questi professionisti saranno una risorsa preziosa per tutto il nostro sistema sanitario, anche a supporto del grande lavoro che stiamo facendo grazie alle Case della Comunità".