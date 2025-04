Malattie infettive San Paolo, Arboscello (Pd): "La giunta Bucci non può continuare a ignorare i problemi della sanità savonese"

"Le condizioni in cui è costretto a operare il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Paolo di Savona rappresentano l’ennesimo segnale di preoccupazione sulle condizioni della sanità ligure. Parliamo di un reparto che, per volumi di attività, è il terzo in Liguria, ma che lavora da anni in condizioni critiche: senza strutture semplici, senza un primario stabile, senza specializzandi in formazione e con una dotazione organica sottodimensionata rispetto alla mole di lavoro". Cosi commenta il consigliere regionale del Partito democratico Roberto Arboscello che presenterà un'interrogazione sul tema.

"È una situazione che non solo mina la qualità dell’assistenza, ma rischia di causare la fuga di professionisti altamente qualificati. Stiamo parlando di un presidio che è stato fondamentale durante i momenti più drammatici della pandemia. Eppure, oggi, sembra che nessuno voglia ricordarsene. La Giunta Bucci non può continuare a ignorare i problemi dell’Asl 2 e del San Paolo. È ora che chi amministra si assuma le proprie responsabilità e restituisca dignità, mezzi e personale a una struttura che ogni giorno garantisce cure fondamentali per i cittadini di un territorio vasto", conclude Arboscello.