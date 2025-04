Reparto Malattie Infettive Savona, la replica dell'assessore Nicolò: "Attenzione sempre massima"

"L’attenzione di Asl2 all’area Infettivologica è da sempre massima. Il nuovo Piano di Organizzazione Aziendale (POA), già in attuazione, vede come Direttore del Dipartimento Ortopedico Traumatologico, che comprende la Struttura Complessa di Malattie Infettive, proprio il Direttore della stessa, il dottor Giovanni Riccio (assunto a seguito di regolare concorso e Direttore di Dipartimento dal 2018) a dimostrazione del valore della funzione attribuita sia in area medica che chirurgica alla specialità. Questo Dipartimento comprende, tra l'altro, anche due strutture semplici legate proprio all’area infettivologica di Ponente e di Levante”.

Così l’assessore alla Sanità in merito alle dichiarazioni di un consigliere di opposizione sul reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale San Paolo di Savona.



L’ultimo concorso in malattie infettive si è tenuto nell'aprile 2024 e ha portato all’assunzione di due medici specialisti in malattie infettive assegnati all’Ospedale San Paolo e all’Ospedale di Albenga. È poi in corso di definizione l’assunzione di un medico specializzando già presente da diversi mesi nella rete formativa. L’organico dell’Ospedale San Paolo di Savona è, al momento composto dal direttore e sei dirigenti medici, mentre quello dell’Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga è composto sempre dal direttore e da cinque dirigenti medici.



“La Struttura semplice di degenza infettivologica di Albenga – continua l’assessore - è già da tempo assegnata. La struttura di Gestione Day Hospital e Ambulatori con sede sull'ospedale San Paolo, sempre articolazione della S.C. Infettivologia, ha rilevato il pensionamento del responsabile soltanto nel mese di gennaio 2025. Le attività propedeutiche alle attribuzioni delle Strutture dipartimentali e semplici, articolazione di complesse, sono in itinere. Tutti gli organici sono in costante valutazione e adeguamento in relazione agli oggettivi carichi di lavoro e alla riorganizzazione aziendale in corso quindi l'accusa di scarsa attenzione che il consigliere di opposizione muove alla Giunta regionale è assolutamente priva di fondamento".