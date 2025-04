Alla Scuola Edile di Savona il Convegno Nazionale ASSIMP Italia 2025 sui Criteri Ambientali Minimi e le soluzioni ESG

Il prossimo giovedì 10 aprile, a partire dalle ore 14.00, presso l’Ente Scuola Edile Savonese in via Molinero 4R, a Savona, si terrà il Convegno Nazionale ASSIMP Italia 2025, dal titolo “Criteri ambientali minimi ed analisi del ciclo di vita: soluzioni ESG”.

L’incontro rappresenta un'importante occasione di approfondimento per il settore dell’edilizia, con l’obiettivo di analizzare e diffondere i principali strumenti e requisiti legati ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), al principio DNSH (Do No Significant Harm), alle certificazioni EPD e al calcolo del ciclo di vita (LCA).

Il programma della giornata prevede sessioni che alterneranno contenuti teorici ad esempi pratici, fornendo ai partecipanti competenze utili per migliorare la sostenibilità dei propri prodotti e processi, in un contesto di mercato sempre più orientato alla transizione ecologica.

Relatrici dell’evento saranno la Dott.ssa Arch. Angela Panza e la Dott.ssa Arch. Caterina Gargari, riconosciute tra i massimi esperti a livello nazionale in materia di DNSH e dei suoi rapporti con i CAM.

Il convegno ha ottenuto il patrocinio della Regione Liguria, della Provincia e del Comune di Savona, oltre che dell’Unione Industriali di Savona e di Ance Savona. Presenzieranno i presidenti degli Ordini e Collegi professionali della Provincia, che hanno riconosciuto l’evento ai fini della formazione continua: 4 CFP dall’Ordine degli Architetti, 4 CFP dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati, 3 CFP dall’Ordine degli Ingegneri e 4 CFP dall’Ordine dei Periti Industriali.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la conferma della presenza all’indirizzo email: info@assimpitalia.it.

La giornata è rivolta a tutto il comparto edile, inclusi lavoratori autonomi, organizzazioni di categoria, rappresentanti di enti pubblici e committenti delle opere.