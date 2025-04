Celle, scattano i lavori nella rampa di collegamento tra la passeggiata e l'Aurelia

Scattano i lavori di messa in sicurezza della pavimentazione in direzione della passeggiata di ponente che collega Celle ad Albisola Superiore e viceversa e l'Aurelia all'altezza della località Capo Torre.





La rampa di collegamento sarà chiusa al transito fino al 19 aprile.





In alternativa sarà possibile percorrere il sentiero che delimita il campeggio per passare dalla via Aurelia alla passeggiata a mare e viceversa.





“Vista la pericolosità della pavimentazione e le numerose segnalazioni, interverremo per la messa in sicurezza momentanea, in attesa di reperire i materiali per il ripristino completo della pavimentazione" ha detto il Sindaco di Celle Marco Beltrame.