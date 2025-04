“Il tempo che cambia”: a pietra ligure incontro pubblico con “Il meteorologo ignorante”

Nell'ambito del progetto "Conoscere la Protezione Civile", che prevede diversi eventi con l’obiettivo di far conoscere alla cittadinanza il Gruppo Comunale di Protezione Civile e le attività che svolge sul territorio, il Comune di Pietra Ligure - Sezione della Protezione Civile promuove la serata evento "Il tempo che cambia", a cura di Gianfranco Saffiotti in arte "Il Meteorologo Ignorante", che si terrà martedì 8 aprile p.v., alle ore 21:00, presso il Cinema Teatro Comunale Guido Moretti di Pietra Ligure (piazza Castello).

“Sarà un'occasione importante per provare a comprendere "Madre Natura", imparare l'autoprotezione attiva, conoscere come nasce una previsione e informarsi su temi importanti in ambito meteorologico – commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il Consigliere delegato alla protezione civile Gaia Cavalleri – Il dottor Gianfranco Saffiotti, meglio conosciuto al grande pubblico come “Il Meteorologo Ignorante” tratterà, con il suo stile originale e ironico, temi importanti in ambito di protezione civile e sicurezza della popolazione. Nello specifico si parlerà di dissesto idrogeologico e alluvioni".

"Questa serata, fortemente voluta dalla nostra amministrazione comunale, sarà un’occasione per informarsi su argomenti che sempre più sovente colpiscono il territorio fragile che ci circonda e, grazie a nozioni utili, ci potrà aiutare ad essere “pronti” in caso di allerta".

"Da parte nostra speriamo in una grande partecipazione da parte dei cittadini in quanto le tematiche che saranno affrontate sono di forte rilevanza per la vita quotidiana, oltre al fatto che sarà un’opportunità preziosa per chiarire i numerosi dubbi che spesso interessano ognuno di noi, dando ampio spazio a spunti di discussione – continuano De Vincenzi e Cavalleri – L’appuntamento di martedì sera sarà il primo di una serie di eventi pensati e voluti dalla nostra amministrazione per far conoscere e valorizzare l’impegno del Gruppo comunale di protezione civile che da anni svolge attività importanti sia in ambito emergenziale che di prevenzione”.