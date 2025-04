Alassio, la Polizia locale illustra il nuovo Codice della Strada: l'incontro all'Auditorium della biblioteca Deaglio

Nell'ambito dell'iniziativa "Alassio di Venerdì", promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Alassio, venerdì 11 aprile alle ore 17, presso l'Auditorium della Biblioteca Civica "R. Deaglio", il comandante della Polizia Locale di Alassio Francesco Parrella illustrerà le nuove modifiche al Codice della Strada, a seguito della riforma entrata in vigore il 14 dicembre 2024.

“Riteniamo utile - spiega il comandante Parrella - offrire agli utenti un momento di approfondimento su questa tematica, nel quale cercheremo di riassumere i punti principali della riforma: dalle nuove norme di comportamento alle regole sulla sosta e la circolazione dei veicoli, alle sanzioni inasprite per la guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti, alle disposizioni che riguardano la guida dei monopattini fino alla tutela delle aree di sosta riservate, a partire da quelle destinate ai disabili. Non sarà un incontro tecnico o didattico, ma un’occasione colloquiale per fornire informazioni utili agli utenti della strada”.