Alassio, Roberto Vescovo in mostra all'ex Chiesa Anglicana di con “Transfotografia”

“Trasfigurare – sottolinea il curatore Armando D'Amaro - significa andare oltre la rappresentazione della realtà, e Vescovo che nella sua “prima vita” già coglieva con l’obiettivo l’essenza dei soggetti ritratti, è un artista che, partendo da uno scatto, trasforma il vero in un’opera che riesce a evocare emozioni profonde, riuscendo a far emergere contenuti originariamente non visibili. Senza annullare i non del tutto celati elementi iconografici originali, Roberto da tempo si è dunque aperto a un approccio meno legato alla macchina fotografica ma soggettivamente declinato al piacere delle forme e del colore, per raggiungere un eclettismo stilistico totalmente personale, che dà forma e forza all’interiorità. Ritratti e paesaggi diventano punti di partenza che, tramite un alfabeto linguistico che trasforma il reale in visioni che oscillano tra astrazione lirica e rappresentazione figurativa, portano a una trasposizione autonoma, in un mondo esteticamente fantastico ove regnano immagini e colori diversamente irrappresentabili. Le immagini che Vescovo elabora con tecniche digitali - filtrate da una forte atmosfera surreale - palesano dunque, con il celare per evidenziare, un’esigenza d’indagine sull’esistenza e su tutto ciò che può esserne testimonianza: il tempo e lo spazio sono le coordinate delle sue architetture, che progetta e costruisce secondo regole non basate sull’improvvisazione, ma frutto di una lirica meditazione dell’artista”.