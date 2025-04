Savona “sfida” l’invecchiamento: il progetto “NOVA-Campus” arriva al traguardo

Giunge alla sua conclusione il progetto “NOVA-Campus: Sfidiamo l’Invecchiamento”, nato a Savona con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano e attivo nella comunità.

Per esaminare i risultati ottenuti, si terrà una conferenza finale aperta alla cittadinanza, dedicata alla condivisione di quanto emerso nelle diverse aree di intervento della attività motoria, dell’alimentazione, della gestione dello stress, dell’ottimizzazione del sonno, della socialità: tutti aspetti determinanti l’invecchiamento in salute.

Il progetto è stato promosso dal Laboratorio di Ingegneria in Riabilitazione del Campus Universitario di Savona e coordinato dal prof. Marco Testa, attuale direttore del Campus, in collaborazione con Auser Savona ODV, che ha curato la segreteria organizzativa e la promozione presso la popolazione anziana, con ASL2, il Comune di Savona, Liguria Digitale, l’Istituto Ferraris-Pancaldo e con il contributo della Fondazione De Mari.

L’intervento, che rientra negli scopi di terza missione dell’ateneo genovese, mirando a trasferire conoscenze e competenze dalla ricerca al territorio, è stato avviato a giugno 2024, con un ciclo di conferenze aperte alla comunità, volte a sensibilizzare sulle principali componenti della salute: attività fisica, alimentazione, sonno e benessere psicologico. Successivamente, oltre 60 persone con età compresa tra 65 e 80 anni hanno partecipato ad un intervento pratico costituito da 12 sessioni di attività motoria in piccoli gruppi e a 3 laboratori pratici dedicati a sonno, benessere psicologico e alimentazione.

Ogni partecipante, nell’arco di sei mesi, è stato sottoposto a tre sessioni di test per valutare la condizione fisica, psicologica, le abitudini alimentari e l’attività motoria e la qualità del sonno tramite un dispositivo elettronico indossabile che hanno portato per una settimana.

“I risultati preliminari sono molto incoraggianti - dichiara Marco Testa, professore del dipartimento di neuroscienze e referente del progetto - e indicano come un intervento sui comportamenti individuali che favoriscano una corretta alimentazione, l’attività fisica e una corretta gestione del sonno, abbia una importanza fondamentale nel determinare un miglioramento dello stato di benessere individuale e favorire l’invecchiamento in salute. Sono attualmente in corso le analisi approfondite dei dati per valutare l’efficacia complessiva dell’intervento che sarà oggetto di alcune pubblicazioni scientifiche. Grazie alla stretta cooperazione con gli enti del territorio, partner del progetto, si è riusciti a validare un modello di intervento di prevenzione che speriamo possa in futuro essere adottato dalle amministrazioni cittadine o dalle istituzioni preposte alla tutela della salute pubblica”.

L’evento conclusivo di giovedì 17 aprile, alle ore 15:00, presso la Sala della Sibilla del Priamar sarà seguito da un aperitivo educativo, come proposto nelle conferenze precedenti, che permetterà ai partecipanti di comporre il loro piatto nel rispetto delle regole elementari della corretta alimentazione.

“Novacampus è un progetto molto importante - dichiara l’assessore allo Sport savonese, Francesco Rossello - che ad un tempo racchiude in sé l’obiettivo di rafforzare la sinergia tra città e campus e di promuovere la cultura delle buone pratiche e della prevenzione tra le persone più anziane. Un ringraziamento particolare va ad Auser che, assieme ad Unige è stata fondamentale nella realizzazione del progetto”.

---------------

Per maggiori informazioni sul progetto “NOVA-Campus: Sfidiamo l’Invecchiamento” e per prenotare il proprio posto, contattare la segreteria organizzativa (info@ausersv.it, 0198335492, o tramite WhatsApp al 329 555 3862. Per eventuali interviste contattare il prof. Marco Testa (marco.testa@unige.it) o la dott.ssa Gaia Leuzzi (gaia.leuzzi@edu.unige.it)