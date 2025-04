Addio a Rina Durando, ex bigliettaia della stazione di Cosseria

Lutto nella comunità di Cosseria per la scomparsa di Caterina Durando, conosciuta da tutti come Rina, venuta a mancare presso l'ospedale San Paolo di Savona all'età di 86 anni.

Rina è stata una figura molto amata nella comunità di Cosseria. Ha lavorato per molti anni alla biglietteria della stazione ferroviaria di località Rossi, quando lo scalo era ancora attivo. Successivamente, si è dedicata con entusiasmo alla pro loco e all’organizzazione delle feste nei borghi, in particolare quelle in onore delle cappelle di San Damiano e della Madonna degli Angeli. È stata anche un'appassionata di cucito, una passione che l'ha accompagnata per tutta la vita.

I funerali si terranno oggi, mercoledì 9 aprile, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale Immacolata Concezione di Maria a Cosseria, dove familiari e amici si riuniranno per darle l'ultimo saluto.