Alassio, nuovo appuntamento con gli "Incontri Salutari" al centro d’Incontro per la terza età "L’isola che C’è"

Dopo il successo dei primi due appuntamenti che si sono svolti nelle scorse settimane, il ciclo di “Incontri Salutari” 2025, organizzato dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Alassio presso il centro d’Incontro per la terza età “L’isola che C’è” prosegue giovedì 10 aprile alle ore 15.30 con il coinvolgimento del dott. Alessandro Tedeschi, specialista in Otorinolaringoiatria e Foniatria, che affronterà il tema della disfagia e delle difficoltà di deglutizione con l'intervento dal titolo “Disfagia... difficoltà di deglutizione, istruzioni per i naviganti”.

A seguire, lunedì 14 aprile, il dott. Massimo Candusso chiuderà il ciclo di “Incontri Salutari” 2025 con l'intervento “Esperienze di cooperazione in Africa... L’importanza dell’acqua”.

Gli appuntamenti si tengono alle ore 15.30 presso il Centro d’Incontro per la Terza Età “L’Isola che c’è” in Via Robutti 5. I ngresso libero.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comune di Alassio – Servizio Politiche Sociali, al numero 0182 602455.