Spotorno, le storie meno conosciute della Resistenza ligure sul palco del Palace con "Cenere"

Porta in scena episodi meno conosciuti della Resistenza ligure lo spettacolo teatrale di e con Marco Rinaldi dal titolo "Cenere, racconti partigiani in attesa di un aprile", che andrà in scena venerdì 11 aprile, alle ore 21, alla Sala Palace di Spotorno in occasione dell’80° anniversario della liberazione

Con uno stile narrativo colloquiale e coinvolgente, Rinaldi riesce a trasmettere al pubblico la memoria storica attraverso un racconto che alterna momenti toccanti, drammatici e persino leggeri.

La regia di Lazzaro Calcagno contribuisce a creare un'atmosfera intima, quasi come se lo spettatore stesse ascoltando un vecchio amico raccontare storie di un passato che non deve essere dimenticato. Lo spettacolo è prodotto da Il Sipario Strappato di Arenzano e ha anche ispirato un libro pubblicato da Edizioni Erga , il cui ricavato è stato utilizzato fini benefici.

Uno degli aspetti più apprezzabili di Cenere è la capacità di rendere la storia accessibile e viva, senza mai risultare didascalico. Il testo, frutto di mesi di ricerca, riesce a dare voce a vicende spesso trascurate, offrendo una prospettiva autentica e sentita.

In definitiva, Cenere, racconti partigiani in attesa di un aprile è uno spettacolo che emoziona e fa riflettere, mantenendo viva la memoria della Resistenza attraverso un linguaggio teatrale diretto e coinvolgente. Un'opera che merita di essere vista, soprattutto per chi vuole approfondire la storia attraverso il teatro.