Manifesti del Pd strappati a Quiliano, Parrinello: "Segno di un clima che sembra deteriorarsi giorno dopo giorno"

"Quanto accaduto ieri a Quiliano, con i manifesti del Pd strappati da ignoti, non ci preoccupa certo per noi (non ci facciamo intimidire né da questo, né da precedenti e ripetuti atti di vandalismo contro insegne di circoli), ma è il sintomo di un clima che sembra andare peggiorando di giorno in giorno, con gesti di intolleranza politica magari non eclatanti ma sempre più frequenti".

Ad affermarlo è Emanuele Parrinello, segretario provinciale del Partito democratico, che aggiunge: "Guai se arrivassimo a considerare questi fatti 'ordinari', 'fisiologici'. La democrazia è fatta di confronto anche duro ma sempre nel rispetto di chi ha idee diverse, altrimenti non è più democrazia".