Savona, alla Ubik "La lettura in gruppo crea in-dipendenza. Un giro del mondo leggendo"

Giovedì 10 aprile, alle ore 18 alla Libreria Ubik di Savona, appuntamento con "La lettura in gruppo crea in-dipendenza. Un giro del mondo leggendo".

Incontro di lettura collettiva di gruppo aperta a tutti, a cura del gruppo di lettura “Leggere in Cerchio”.

Da alcuni anni sì è costituito il gruppo di lettura “Leggere in Cerchio”, nato dall'incontro di molti individui che hanno apprezzato la trasformazione da lettori solitari a lettori sociali, da lettori silenziosi a lettori che ascoltano la parola letta ad alta voce e leggono per gli altri ad alta voce. Un modo per godere di questa particolare forma di lettura che mette a disposizione del gruppo uno spazio condiviso, un'emozione, un ascolto silente e poi l'urgenza di uno scambio verbale ed intellettuale sempre vivo.