Proposta del Mit per il nuovo presidente dell'Autorità Portuale. Il Pd: "'Dalla destra mesi di ritardo, ora no forzature sul board. Valuteremo dai fatti"

“Ci son voluti 18 mesi a Rixi per decretare che a Genova e in Liguria non c’era una personalità capace di fare il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e doverlo andare a cercare a Livorno".

Questo il commento del Gruppo consiliare PD Regione Liguria in merito alla lettera d’intesa non vincolante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale propongomo ufficialmente il nome di Matteo Paroli, attuale segretario generale dell’Adsp del Mar Tirreno Settentrionale, per l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

"Le sfide da affrontare sono molteplici, in primis, il nuovo piano regolatore portuale; la diga; i nodi infrastrutturali da risolvere; lo spostamento dei depositi chimici; l’interconnessione con le aree retro-portuali e logistiche del Nord Italia. Sicuramente l’avvocato Matteo Paroli potrà partire da quanto contenuto nella relazione scritta dagli ispettori mandati dal Ministero che, nonostante venga dichiarata pubblica è irreperibile e inconsultabile; allo stesso tempo auspichiamo che visto che non c’è stata alcuna fretta per proporre il Presidente, lasciando commissariato per 18 mesi il più importante posto italiano, adesso la destra non tenti una corsa contro il tempo per nominare il rappresentante del Comune di Genova nel comitato di gestione prima delle elezioni. Passate le elezioni e concluso l’iter di nomina valuteremo il futuro Presidente da come affronterà le questioni sul tappeto e dal grado di discontinuità con la gestione Toti-Bucci-Signorini" concludono i dem regionali.

La lettera, firmata dal ministro Matteo Salvini, rappresenta un passaggio formale cruciale nella procedura di nomina. Ora si attende il parere della Regione Liguria, cui seguirà il previsto passaggio parlamentare.

Paroli, avvocato con una lunga carriera nel settore marittimo e portuale, è una figura di spicco nel panorama logistico italiano. Esperto nella gestione delle infrastrutture portuali, ha maturato negli anni competenze solide in materia. E' stato inoltre docente a contratto di Diritto marittimo e portuale ma anche Diritto della navigazione da diporto presso l'Università di Macerata. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di segretario generale anche nell'autorità dell'Adriatico Centrale e di Ancona.

"Dopo un anno e mezzo il vice ministro Rixi e il Ministro Salvini sono riusciti a partorire un nome per la presidenza dell'Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale, che per tanti mesi non è stata messa nelle condizioni di una piena e totale aoperatività di fronte a dossier aperti di grande importanza. Adesso venga ridata centralità al ruolo dell'Autorità e sia l'occasione per uscire dai commissariamenti che riguardano le principali opere in corso a Genova a partire dalla diga. Dove peraltro il commissariamento in atto ha dimostrato la sua mancanza di efficacia sotto molti aspetti: lo dimostrano i ritardi, le opacità procedurali e gli extra costi che l'opera sta subendo" la dichiarazione dei deputati del PD Valentina Ghio e Alberto Pandolfo.

"E ci auguriamo che almeno il nuovo presidente quando sarà in carica potrà entrare in possesso della relazione degli ispettori del Ministero sulle concessioni portuali, soprattutto per accertare le osservazioni rilevanti emerse a mezzo stampa rispetto alla necessità di modificare atti concessori. Non sono bastati un'interrogazione, atti di richiesta e un accesso agli atti per ottenere la visione della relazione che evidentemente è pubblica solo per Rixi. Sia l'occasione per una piena trasparenza delle procedure, anche questa necessaria per far ripartire i porti di Genova e Savona nella loro piena operatività al più presto senza ulteriori ritardi" concludono i parlamentari dem.